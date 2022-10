Classifica MotoGp/ Mondiale Piloti verso il GP Australia 2022 Phillip Island

La classifica MotoGp ci conduce verso il Gp Australia 2022 a Philllip Island, meraviglioso circuito che finalmente torna protagonista dopo che la pandemia di Coronavirus aveva bloccato le trasferte in Estremo Oriente nei due anni precedenti, con una situazione a dir poco incerta con appena tre Gran Premi ancora da disputare. La Thailandia due settimane fa ha rilanciato in maniera straordinaria l’inseguimento di Francesco Bagnaia a Fabio Quartararo, attuale leader della classifica MotoGp, perché l’iridato in carica francese in sella alla sua Yamaha è rimasto fuori dalla zona punti mentre Pecco è stato terzo con la sua Ducati, mettendo segno un pesante 16-0.

In testa alla classifica del Mondiale Piloti della MotoGp troviamo quindi ancora Fabio Quartararo che ha raccolto finora 219 punti nonostante sole tre vittorie, cioè quella ottenuta a fine aprile a Portimao e poi le due consecutive di Barcellona e Sachsenring a giugno, seguite però dallo “zero” ad Assen e da altri piazzamenti con un solo podio in Austria fino al nuovo zero in Aragona, all’ottavo posto di Motegi e un’altra battuta d’arresto a Buriram, un andamento decisamente lento per Quartararo ma che chiama in causa soprattutto la Yamaha, che grazie alle qualità di Fabio è ancora in vetta alla classifica MotoGp e punta al Mondiale pur non essendo la migliore moto del lotto.

CLASSIFICA MOTOGP: SITUAZIONE E CONTESTO

Gli inseguitori sono sempre più vicini nella classifica MotoGp, vogliamo citare subito lo spagnolo Aleix Espargaro, che ha raccolto 199 punti fino a questo momento in sella alla sua Aprilia e di conseguenza è a -20 da Fabio Quartararo e in piena corsa, con il grande exploit in Argentina, quando ha colto la sua prima vittoria partendo dalla pole position, altra prima volta per l’Aprilia in MotoGp. La costanza di rendimento tutto sommato c’è (quasi) sempre stata e così eccoci a metà ottobre con Aleix Espargaro e l’Aprilia ancora in piena lotta per il Mondiale MotoGp, uno scenario che francamente era davvero difficile da prospettare ad inizio stagione.

Il secondo nella classifica MotoGP è tuttavia Francesco Bagnaia: Pecco nel Mondiale Piloti di MotoGp ha 217 punti, ma se non dovesse vincere il Mondiale dovrà mangiarsi le mani, perché cinque ritiri e un quindicesimo posto sono praticamente sei gare buttate via, nonostante Bagnaia abbia vinto il doppio delle gare rispetto a Quartararo. Adesso comunque i punti di distacco sono solamente due e Bagnaia potrà essere artefice del suo destino, potendo contare su una Ducati che è senza dubbio la migliore moto in circolazione. A questo punto potrebbero aiutarlo anche Enea Bastianini e Jack Miller, che troviamo rispettivamente a quota 180 e 179 punti al quarto e quinto posto, per la matematica ancora a loro volta pienamente in corsa ma verosimilmente ormai con l’incarico di primi aiutanti di Pecco per portare il primato nella classifica MotoGp a Borgo Panigale.

CLASSIFICA MOTOGP

1. Fabio Quartararo (Yamaha) 219

2. Francesco Bagnaia (Ducati) 217

3. Aleix Espargaro (Aprilia) 199

4. Enea Bastianini (Ducati) 180

5. Jack Miller (Ducati) 179

6. Brad Binder (KTM) 154

7. Johann Zarco (Ducati) 151

8. Miguel Oliveira (KTM) 131

9. Jorge Martin (Ducati) 127

10. Maverick Viñales (Aprilia) 122

11. Alex Rins (Suzuki) 112

12. Luca Marini (Ducati) 101

13. Marc Marquez (Honda) 84

14. Marco Bezzecchi (Ducati) 80

15. Joan Mir (Suzuki) 77

16. Alex Marquez (Honda) 50

17. Pol Espargaro (Honda) 49

18. Takaaki Nakagami (Honda) 46

19. Franco Morbidelli (Yamaha) 31

20. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 23

21. Andrea Dovizioso (Yamaha) 15

22. Darryn Binder (Yamaha) 10

23. Remy Gardner (KTM) 9

24. Raul Fernandez (KTM) 9

25. Cal Crutchlow (Yamaha) 3

26. Stefan Bradl (Honda) 2











