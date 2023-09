CLASSIFICA MOTOGP/ Bagnaia resiste a Martin, Mondiale piloti Gp San Marino 2023 Misano (9-10 settembre)

CLASSIFICA MOTOGP: DOMINIO DEI PILOTI DUCATI

La Sprint di Misano ha esaltato coloro che sono i massimi protagonisti anche nella classifica MotoGp, perché sul podio della gara breve del sabato del GP San Marino 2023 sono saliti i primi tre nella classifica del Mondiale Piloti 2023 della MotoGp. Trionfo quindi per la Ducati, che si gode la vittoria di Jorge Martin davanti a Marco Bezzecchi e Francesco Bagnaia, per cui il Mondiale è sempre più un affare interno a Borgo Panigale, con Pecco che può tirare un sospiro di sollievo perché il suo podio vale tantissimo sei giorni dopo l’incidente al primo giro del Montmelò.

Certo, Jorge Martin gli guadagna cinque lunghezze, perché con i 12 punti della vittoria il pilota spagnolo della Ducati Pramac sale a quota 222. Nove punti invece per il secondo posto di Marco Bezzecchi, che di conseguenza adesso troviamo a quota 199, ma Pecco resta saldamente al comando con 267 punti, grazie ai sette aggiunti con il terzo posto nella Sprint di oggi pomeriggio. Molto più lontani tutti gli altri, a cominciare da Brad Binder che è quarto con la sua Ktm a quota 171 punti. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

VERSO IL GP SAN MARINO 2023 MISANO

La classifica MotoGp sta per vivere il weekend dedicato al Gp San Marino 2023: siamo ovviamente sul circuito di Misano, e sabato 9 settembre avremo il via della Sprint Race che, come ormai sappiamo, è la grande novità di questa stagione e ci accompagna in ogni singolo appuntamento. C’è sempre Francesco Bagnaia al comando della classifica MotoGp, ma Pecco in Catalogna è incorso in un brutto incidente: il campione del mondo in carica è anche stato parecchio fortunato, ma non ha potuto prendere il via alla ripartenza della domenica e così ha fatto registrare uno zero, che ha permesso ai suoi rivali di avvicinarsi.

Il margine resta comunque ampio: Bagnaia infatti conserva un vantaggio di 50 punti su un Jorge Martin in flessione e che non ha approfittato della sua assenza nella gara lunga di Montmeló, mentre sono 70 i punti che il pilota della Ducati ufficiale ha su Marco Bezzecchi, che ha anche fatto peggio non confermando, così come Luca Marini, l’ottimo weekend in Austria. Noi adesso ci mettiamo nell’attesa della Sprint Race, perché dovremo valutare come cambierà la classifica MotoGp dopo il primo dei due appuntamenti con il Gp San Marino 2023: a Misano tra poco sarà già tempo di correre e fare sul serio…

CLASSIFICA MOTOGP: SITUAZIONE E CONTESTO

Non vediamo dunque l’ora di scoprire come cambierà la classifica MotoGp dopo il Gp San Marino 2023: chiaramente a Misano, così come nelle prossime gare, bisognerà valutare le condizioni di Pecco Bagnaia che a bocce ferme e senza questo incidente si sarebbe probabilmente avviato a vincere il secondo Mondiale consecutivo, ma adesso ha rimesso qualcosa in discussione. Dipenderà ovviamente dalla sua tenuta fisica, e dagli altri: come già detto sia Jorge Martin che Marco Bezzecchi hanno qualcosa da farsi perdonare, ma anche Brad Binder rimasto quarto nella classifica MotoGp ma con uno zero nella domenica in Catalogna.

A crescere sono state invece le due Aprilia: attenzione in particolare ad Aleix Espargaro, che già l’anno scorso aveva lottato per il titolo. Certo lo spagnolo accusa un ritardo di 96 punti da Bagnaia: forse sono troppi, ma vedremo anche questo. Per quanto riguarda i big, nelle ultime due gare lunghe ha dato qualche segnale incoraggiante Fabio Quartararo: ottavo al Sachsenring e settimo a Montmeló, quello che va capito è se la sua Yamaha ufficiale possa essere spinta oltre, ma da quello che pare di vedere il talento del francese sta già migliorando risultati che restano modesti.

MOTOGP: LA CLASSIFICA PRIMA DELLA GARA DI MISANO

1. Francesco Bagnaia (Ducati) 267

2. Jorge Martin (Ducati) 222

3. Marco Bezzecchi (Ducati) 199

4. Brad Binder (KTM) 171

5. Aleix Espargaro (Aprilia) 156

6. Johann Zarco (Ducati) 137

7. Luca Marini (Ducati) 128

8. Maverick Viñales (Aprilia) 117

9. Jack Miller (KTM) 104

10. Alex Marquez (Ducati) 103

11. Fabio Quartararo (Yamaha) 82

12. Franco Morbidelli (Yamaha) 67

13. Augusto Fernandez (KTM) 58

14. Miguel Oliveira (Aprilia) 55

15. Alex Rins (Honda) 47

16. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 43

17. Takaaki Nakagami (Honda) 35

18. Enea Bastianini (Ducati) 25

19. Marc Marquez (Honda) 22

20. Daniel Pedrosa (KTM) 19

21. Raul Fernandez (Aprilia) 14

22. Lorenzo Savadori (Aprilia) 9

23. Jonas Folger (KTM) 9

24. Pol Espargaro (KTM) 8

25. Joan Mir (Honda) 5

26. Danilo Petrucci (Ducati) 5

27. Michele Pirro (Ducati) 5

28. Stefan Bradl (Honda) 5











