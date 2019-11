Classifica MotoGp/ Mondiale Piloti verso il Gp Valencia 2019 (17 novembre)

Che volto assumerà la classifica MotoGp dopo il Gp Valencia 2019 che oggi farà calare definitivamente il sipario sulla stagione del Motomondiale? Sappiamo naturalmente che Marc Marquez si è laureato già da tempo campione del Mondo, in questo 2019 infatti il Mondiale MotoGp non ha avuto storia e la classifica MotoGp parla molto chiaro in tal senso, con un divario enorme tra il numero 93 e il resto del mondo. Per la precisione, Marquez è il leader della classifica Piloti con 395 punti, basterebbe questo dato impressionante che ci dice come Marquez stia viaggiando alla media di 22 punti a gara. Nessuno ha potuto contrastarlo davvero, si può dire che il sipario sia calato già a Montmelò, quando Andrea Dovizioso è stato buttato a terra senza colpa, lanciando definitivamente la fuga di Marquez. Per il forlivese della Ducati 256 punti, per il terzo anno consecutivo dunque Dovizioso sarà vice-campione del Mondo e primo dei “terrestri” dietro al Marc-ziano.

CLASSIFICA MOTOGP: GLI INSEGUITORI DI MARQUEZ E DOVIZIOSO

La classifica MotoGp dunque ha già assegnato i primi due posti del Mondiale Piloti, resta da assegnare la terza piazza per la quale Maverick Vinales è favorito sul connazionale Alex Rins perché il pilota Yamaha ha 201 punti contro i 194 del centauro della Suzuki. Danilo Petrucci è quinto con 176 punti ma non sale sul podio da metà giugno, la sua stagione dunque è andata in calendo e adesso il pilota Ducati deve tenere a bada due pericolosi inseguitori quali Fabio Quartararo e Valentino Rossi, rispettivamente sesto con 172 punti e settimo a quota 166. Sarà molto interessante scoprire chi si piazzerà davanti tra l’astro nascente e l’eterno campione in questa lotta tutta Yamaha, fermo restando che questa in ogni caso sarà una delle stagioni più deludenti della carriera del Dottore di Tavullia. Sono quattro gli italiani fra i primi dieci, fra loro infatti c’è pure Franco Morbidelli, che è appunto decimo con 115 punti.

CLASSIFICA MOTOGP

MONDIALE PILOTI

1 Marc MARQUEZ 395

2 Andrea DOVIZIOSO 256

3 Maverick VIÑALES 201

4 Alex RINS 194

5 Danilo PETRUCCI 176

6 Fabio QUARTARARO 172

7 Valentino ROSSI 166

8 Jack MILLER 149

9 Cal CRUTCHLOW 133

10 Franco MORBIDELLI 115

11 Pol ESPARGARO 94

12 Joan MIR 83

13 Takaaki NAKAGAMI 74

14 Aleix ESPARGARO 56

15 Francesco BAGNAIA 54

16 Andrea IANNONE 43

17 Miguel OLIVEIRA 33

18 Johann ZARCO 30

19 Jorge LORENZO 25

20 Tito RABAT 18

21 Stefan BRADL 16

22 Michele PIRRO 9

23 Hafizh SYAHRIN 8

24 Sylvain GUINTOLI 7

25 Karel ABRAHAM 7

26 Mika KALLIO 3



© RIPRODUZIONE RISERVATA