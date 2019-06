Claud Adjapong/ Il talento del Sassuolo delude con l’Under 21: valanga di critiche

Claud Adjapong, prestazione decisamente insufficiente in Italia-Polonia Under 21 per il terzino di proprietà Sassuolo: valanga di critiche per il classe 1998 sui social network. Il 21enne nato a Modena, gestito dall’agente Giuseppe Galli, è un pupillo del commissario tecnico Luigi Di Biagio, che ha deciso questa sera di dargli un’occasione da titolare contro la compagine biancorossa. Ma le aspettative del ct sono state deluse: troppi errori in fase di costruzione e diverse lacune dal punto di vista difensivo. Una serata decisamente da dimenticare per il calciatore cresciuto nel settore giovanile neroverde, che in quest’ultima stagione ha raccolto sei presenze ed un gol tra Serie A e Primavera. Uno dei talenti più interessanti del panorama nostrano che però è incappato in una prestazione assolutamente negativa, culminata con la sostituzione nel finale: al suo posto è stato schierato Nicolò Zaniolo per tentare l’assalto finale e raggiungere almeno il pareggio.

CLAUD ADJAPONG, ASPRE CRITICHE DOPO ITALIA-POLONIA

Qui di seguito vi proponiamo una carrellata di tweet con dure critiche nei confronti del classe 1998 nato a Modena: «Adjapong è un altro che non ne ha indovinata mezza stasera», «È legale giocare gli europei con Dimarco Adjapong come terzini?», «Terzini drammatici. Adjapong si candida a rimpiazzare Cancelo alla Juve». Ma c’è anche chi chiede spiegazioni al commissario tecnico Luigi Di Biagio per aver schierato dal 1′ il laterale difensivo del Sassuolo: «Adjapong 5 partite quest’anno con il Sassuolo, perchè è titolare nell’under 21?». Nonostante la serata no, Claud Adjapong resta un prospetto molto interessante e il suo nome è stato accostato a diversi club in queste prime battute del calciomercato estivo: nelle ultime ore si è parlato molto dell’interessamento da parte del Bologna, a caccia di un nuovo terzino destro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA