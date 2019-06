Diretta Italia Polonia Under 21/ Streaming video Rai: azzurrini in campo (Europei)

Italia Polonia Under 21, che sarà diretta dall’arbitro bielorusso Aleksej Kulbakov, si gioca allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna mercoledì 19 giugno con calcio d’inizio alle ore 21:00, e sarà una sfida valevole come match della seconda giornata della fase a gironi degli Europei Under 21 2019 che vengono disputati in Italia. Da padroni di casa gli azzurrini hanno fatto la voce grossa battendo 3-1 la Spagna, una delle favorite dell’Europeo al pari degli azzurri che grazie a una doppietta di Federico Chiesa e a un rigore trasformato da Lorenzo Pellegrini hanno fatto valere il fattore campo e permesso alla nazionale di Gigi Di Biagio di iniziare al meglio un torneo nel quale tutti (o quasi) si aspettano che arrivi in fondo andando a vincere un titolo che manca da 15 anni. Questo sarà già uno scontro al vertice visto che la Polonia a sorpresa ha battuto 3-2 il Belgio, e dunque vincere questa sfida potrebbe proiettare gli azzurrini verso la semifinale e il primo posto nel girone. Vedremo come andranno le cose nella diretta di Italia Polonia Under 21; nel frattempo possiamo valutare in maniera più approfondita quali siano le probabili formazioni della sfida di Bologna.

DIRETTA STREAMING VIDEO TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita Italia Polonia Under 21 sarà visibile in diretta tv in chiaro sul digitale terrestre sui canali numero 2, 57 e 58 ovvero Rai 2 e RaiSport. Ci sarà anche la possibilità di vedere la diretta streaming video via internet dell’incontro, collegandosi tramite smart tv o pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone sul sito RaiPlay. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA POLONIA U21

Aspettando il calcio d’inizio di questa interessante partita, possiamo analizzare in maniera più accurata quelle che sono le probabili formazioni di Italia Polonia U21, che come abbiamo già visto si giocherà allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna, mercoledì 19 giugno 2019 alle ore 21.00. Gli azzurrini scenderanno in campo con Meret; Pezzella, Bastoni, Mancini, Adjapong; Pellegrini, Tonali, Zaniolo; Chiesa, Kean, Cutrone. CT: Di Biagio. Risponderà la Polonia con: Grabara; Fila, Wieteska, Bielik, Gumny; Dziczek; Michalak, Piotrowski, Żurkowski, Szymański; Kownacki. CT: Michniewicz.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Italia nettamente favorita per la vittoria contro la Polonia. Quota per il segno 1 fissata a 1.36 da Bet365, quota per il segno X offerta a 4.40 da William Hill, mentre la quota per il segno 2 viene proposta a 9.00 da Snai. Le quote per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita vengono fissate a 1.85 per quanto riguarda l’over 2.5 e a 1.90 per quanto riguarda l’under 2.5 da Bwin.



