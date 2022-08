Claudia Capellini e Francesco Panariello, fidanzata e fratello morto Giorgio Panariello/ Amore e dramma

Claudia Maria Capellini, chi è la fidanzata di Giorgio Panariello

Giorgio Panariello è sposato? Ci sono molti aspetti della vita privata del celebre attore toscano rimasti lontani dal gossip come l’amore. Da questo punto di vista infatti Panariello non ama esporsi, tant’è che sono rare le dichiarazioni che riguardano le questioni di cuore. Eppure qualche paparazzata non è mancata negli ultimi anni e sembrerebbe confermare che l’attore è legato a Claudia Maria Capellini.

Classe 1987, Claudia è nata a Cremona ma vive da anni a Milano. Oggi modella affermata, la Capellini e Panariello hanno ben 25 anni di differenza. I due si sono conosciuti proprio grazie alla professione della Capellini che l’ha portata ad incontrare molti personaggi famosi, tra cui lo stesso Panariello, incrociato ad un cena. Lì sarebbe scoccata la scintilla. I due però non si sono mai sposati.

Dopo l’amore c’è però un dramma che Giorgio Panariello ha affrontato negli ultimi anni: la morte di suo fratello Francesco. Negli anni ’80 quest’ultimo ha iniziato ad avere problemi con la droga. Dopo gli anni dell’adolescenza trascorsi in un istituto, Francesco è caduto nel tunnel delle dipendenze. Giorgio però è rimasto sempre al suo fianco: “Lo vedevo diventare cattivo e arrabbiato, poi ho capito le sue sofferenze e ho cominciato a stare dalla sua parte”, ha raccontato in un’intervista al Corriere.

Ma com’è morto Francesco Panariello? “Mio fratello non è morto di overdose, ma perché è stato lasciato dagli amici sul lungo are di Viareggio come un materasso e se n’è andato per ipotermia”, ha chiarito l’attore. “Mio fratello è morto di freddo, per colpa della droga“, ha concluso.











