Giorgio Panariello, chi è?/ Dallo spettacolo con Masini al possibile post-Amadeus a Sanremo 2025

Giorgio Panariello sarà uno degli ospiti di questa sera del grande show de Il Volo. L’attore non ha bisogno di presentazione alcuna anche perchè sta vivendo un periodo senza dubbio molto chiacchierato visto che il suo nome è quello che più sta circolando in casa Rai, subito dopo la fine del Festival di Sanremo 2024. Con l’addio di Amadeus si è infatti aperto il toto nomi e quello del toscano è uno di quelli in cima alla lista assieme a Carlo Conti, magari affiancati da Leonardo Pieraccioni, storico trio di artisti toscani ma soprattutto notoriamente grandi amici.

Il natio di Firenze, classe 1960, aveva in precedenza partecipato allo show di Amazon Premium, LOL 4, vincendo il programma dopo una performance a dir poco esilarante, fra cui la scenetta più nota, quella del macellaio con tanto di polli e galline finti, sbattuti ripetutamente su un bancone da lavoro. In queste settimane aveva fatto scalpore anche una sua intervista rilasciata al Corriere della Sera, in cui aveva raccontato di essere stato “fatto fuori” dalla Rai per anni, a seguito di una battuta.

GIORGIO PANARIELLO, L’ALLONTANAMENTO DALLA RAI POI IL RITORNO

Il riferimento è a quanto accadde negli anni ’80, durante uno sketch telefonico in cui lo stesso disse “Madonna pomodoro”, parole che indignarono la tv pubblica che estromise quindi per qualche anno Giorgio Panariello. Ovviamente le cose si sono rimesse sui giusti binari pochi anni dopo, e l’artista natio di Firenze è diventato uno dei volti più noti della Rai ed in particolare del primo canale.

Un sodalizio che è proseguito negli ultimi anni, tenendo conto che dal 2018 Panariello è uno dei giurati di Tale e quale show, proprio assieme all’amico Carlo Conti. Da segnalare anche lo show nei teatri insieme ad un altro amico Marco Masini, lo spettacolo che non ti aspetti vista l’unione fra due artisti all’apparenza molto differenti. Il prossimo step sarà quindi Sanremo 2025? Non ci resta che attendere maggiori informazioni a riguardo.

