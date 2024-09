Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Claudia Capellini e Giorgio Panariello, il comico e conduttore televisivo che negli ultimi ha ricoperto abitualmente il ruolo di giudice nel varietà di successo “Tale e Quale Show”. Un grande amore quello nato tra i due che si sono conosciuti nel 2016 e dal 2017 hanno iniziato a vivere insieme a Roma. 7 anni d’amore che il conduttore e personaggio televisivo ha raccontato così in una intervista televisiva: “sono fidanzato con Claudia. Sto molto bene con lei. Mi dà serenità e grande equilibrio e questo è importantissimo”.

Il comico ed attore ha sottolineato quanto la serenità sia importante nella sua vita avendola ricercata ed inseguita a lungo. “La serenità è una cosa che ho inseguito a lungo e finalmente l’ho trovata. Claudia è una persona che mi lascia fare il mio lavoro serenamente, senza pressioni. Questo è importantissimo per persone che fanno questo lavoro, che assorbe completamente” – ha detto Panariello.

Chi è Claudia Capellini, la fidanzata di Giorgio Panariello

Ma chi è Claudia Capellini, la fidanzata di Giorgio Panariello? Classe 1987, Claudia è nata a Cremona e ha iniziato a lavorare come modella per poi passare successivamente al mondo dei social. Influencer e pr di successo, sono davvero pochissime le informazioni sul suo conto, anche se Claudia ha conseguito una laurea presso l’Università IULM di Milano. Sui social è molto seguita e la sua popolarità è sicuramente aumentata quando è stata ufficializzata la sua relazione con il comico e conduttore anche se entrambi hanno sempre preferito evitare di parlare o rilasciare dichiarazioni sul loro privato.

Una cosa è certa: nonostante la differenza d’età di ben 25 anni, Giorgio e Claudia si amano alla follia e vivono una relazione serena ed appagante senza matrimonio e figli anche se proprio Panariello non ha nascosto il rimpianto di non essere diventato papà. ” Credo che sarei un buon padre. Probabilmente però ho saltato il momento giusto, ho pensato forse troppo a me stesso e al lavoro. Per fare un figlio adesso occorre pensarci molto bene” – ha detto il giurato di Tale e Quale Show.