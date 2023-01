Claudia Cardinale: “Mai sentita bella, io così scura”/ “Mia sorella Blanche lo era”

Claudia Cardinale, nel corso di una intervista al Corriere della Sera, è tornata a parlare della sua infanzia in Tunisia. “Un’età d’oro. Un momento magico”, ha raccontato. È nata infatti a Tunisi da Francesco Cardinale e Yolanda Greco, che erano figli di famiglie emigranti dalla Sicilia da circa tre generazioni. “Ho sempre parlato in francese. L’arabo lo parlavo pochissimo, e anche il siciliano. A casa era la lingua degli adulti: la usavano per non farsi capire”.

In quegli anni, tuttavia, la sua vita è stata anche condizionata dalla guerra. “Il primo ricordo che ho è l’arrivo degli americani a Tunisi. Per noi era la fine della guerra. Mi ricordo un soldato che piangeva perché non aveva visto i suoi figli da mesi. Durante i bombardamenti mia madre che per farci passare la paura ci dava una zolletta di zucchero”, ha ricordato. Agli inizi degli anni Cinquanta ha vissuto per qualche tempo dai parenti a Trapani, prima di iniziare la carriera da attrice in Francia.

Claudia Cardinale: “Mai sentita bella, io così scura”. L’infanzia e la famiglia

Claudia Cardinale è cresciuta insieme alla sorella Blanche e ai due fratelli Bruno e Adriano, quest’ultimo divenuto operatore cinematografico. L’attrice è stata quella che più di tutti ha incantato il mondo dello spettacolo, tanto da essere definita la donna più bella del mondo in diverse epoche. “Io non mi sono mai sentita veramente bella”, ha ammesso.

La realtà ai suoi occhi è stata diversa da quella altrui, ma tuttora non riesce a spiegarsi il motivo. “Chissà perché, son cose che non si possono veramente spiegare. Da bambina la “bella” della famiglia era mia sorella Blanche, bionda con gli occhi blu. Bella lo era davvero, e lo è sempre stata. Io, così scura, forse sembravo più scontata: in una famiglia di siciliani, per di più in Tunisia”, ha ricordato.

