Il gattopardo, curiosità e trama sul film con Alain Delon in onda su Rai1

La tv di stato ha deciso di rivedere la programmazione dopo la notizia della morte di Alain Delon, l’attore è scomparso alla veneranda età di 88 anni lasciando nello sconforto il mondo dello spettacolo e per l’occasione Rai1 ha deciso di sostituire in palinsesto la replica della fiction di Padre in figlio con il film Il gattopardo, che tornerà dunque sul piccolo schermo, capolavoro diretto in maniera magistrale da Luchino Visconti e tratto dai romanzi di Giuseppe Tomasi da Lampedusa. La sceneggiatura è stata scritta in collaborazione con Pasquale Festa Campanile, Suso Cecchi D’Amico ed Enrico Modioli e sono diverse le curiosità intorno al film che annovera nel cast anche la grandissima Claudia Cardinale, che ha salutato commossa Delon dopo la notizia della dipartita.

Di padre in figlia, perché non va in onda oggi su Rai1?/ Cambio programma dopo la morte di Alain Delon

Il gattopardo fu un successo al botteghino, piazzandosi nella top 10 dei principali incassi del 1963, in tal senso il portale Balarm ha ricostruito una curiosa vicenda nonostante gli alti introiti portati a casa dal film: “Ma la casa produttrice Titanus non navigava in buone acque agli inizi degli anni ’60: il film “Sodoma e Gomorra” di Sergio Leone e Robert Aldrich era stato un flop. “Il Gattopardo” avrebbe dovuto porre rimedio al caso di mancato guadagno ma l’investimento per il film fu talmente ingente che portò Titanus ad abbandonare la produzione cinematografica, a un passo dalla bancarotta”.

Danilo Zanvit Stecher, il baby fidanzato di Vladimir Luxuria/ “Non c’è spazio per i tradimenti”

Il gattopardo, sul set è nata la speciale amicizia tra Alain Delon e Claudia Cardinale

Il set di uno dei film più amati di tutti i tempi si è rivelato galeotto anche per la nascita di una relazione molto speciale, ovvero l’amicizia tra Alain Delon e Claudia Cardinale, che grazie alla loro conoscenza scattata sul set sono entrati in grande sintonia lavorando a Il gattopardo. I due artisti trascorsero diverse giornate di pausa insieme infatti, con delle lunghe gite in barca tra Palermo e Bagheria, tra Delon e Cardinale scatto così una grande amicizia.

L’artista ha ricordato con grande commozione l’amico, rievocando proprio Il gattopardo, pellicola che narra le vicende di una famiglia siciliana nobile, durante lo sbarco di Garibaldi a Marsala il principe Fabrizio di Salina assiste al crollo dell’aristocrazia e all’annessione dell’isola e del suo feudo allo stato Sabaudo.

Figli Diletta D'Andrea Gassmann, chi sono Emanuele e Jacopo/ Hanno seguito le orme del padre