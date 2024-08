Claudia Cardinale, chi è l’attrice e amica di Alain Delon

La notizia della scomparsa di Alain Delon ha rattristato anche l’amica di una vita dell’attore, la coppia protagonista del film storico Il gattopardo ha instaurato una grande amicizia proprio sul set del film campione di incassi, ma Claudia Cardinale è amatissima in Italia per via dei suoi tanti progetti di successo e collaborazioni prestigiose con i più grandi registi, da Monicelli a Visconti, Fellini e Comencini, una carriera ricca di soddisfazioni culminata tra gli anni 60′ e 70′ con il film Il Gattopardo tra i suoi pezzi pregiati, nella sua vita privata invece un posto d’onore lo ha occupato Pasquale Squitieri, il suo più grande amore venuto a mancare qualche anno fa, per lui decise di lasciare il marito Franco Cristaldi.

Dopo la sua dipartita Claudia Cardinale ha ammesso: “È stato l’unico uomo della mia vita. Il solo che abbia veramente amato, ha risvegliato la mia coscienza di donna, mi ha fatto felice per tanti anni” ha detto in una intervista al Corriere. E ricordando il loro primo incontro, l’attrice di caratura internazionale ha raccontato, aprendo la scatola dei ricordi: “Era il 1973, ci incontrammo sul set del film I guappi, lui era bellissimo, affascinante e aveva mille donne, fu un colpo di fulmine e dopo il film scappai a New York per raggiungerlo”.

Claudia Cardinale: “Non mi sono mai sentita bella, mia sorella lo era”

Conosciuta non solo per la sua carriera, la bellissima Claudia Cardinale è stata per anni un’icona di bellezza, imitata da tantissime ragazzine che aspiravano a lei, ma questo non è mai bastato alla diva per sentirsi abbastanza dal punto di vista estetico: “Chissà perché, son cose che non si possono veramente spiegare, da bambina la “bella” della famiglia era mia sorella Blanche, bionda con gli occhi blu, bella lo era davvero, e lo è sempre stata, io, così scura, forse sembravo più scontata: in una famiglia di siciliani, per di più in Tunisia” ha detto l’attrice che nelle ultime ore ha salutato per l’ultima volta l’amico Alain Delon.

Claudia Cardinale è cresciuta insieme ai fratelli Bruno e Adriano e alla sorella Blanche e in molti l’hanno definita in ripetute occasioni la donna più bella del mondo, un complimento che l’attrice ha sempre accolto con una certa diffidenza.