Claudia Cardinale “ricoverata non secondo la sua volontà”/ È mistero sull’attrice

Claudia Cardinale “ricoverata”: si accende il mistero sulle condizioni dell’attrice

Si infittisce il mistero sulle condizioni di salute di Claudia Cardinale e, nelle ultime ore, è esploso un vero e proprio caso attorno alla sua figura. L’attrice ormai da anni vive lontana dall’Italia, più precisamente a Parigi, in Francia. Tuttavia, stando a quanto riportato dal portale Dagospia, “si sparge sempre di più la voce che Claudia Cardinale non viva più nel suo appartamento parigino“. Ad annunciarlo non sono fonti ufficiali, ma una sua cara amica romana, secondo cui la diva del cinema “sarebbe ricoverata, non secondo la sua volontà, in una casa di riposo nella provincia francese“, come riportato dal sito.

È dunque esploso il caso attorno all’attrice e alle sue condizioni di salute. Attorno alla sua figura è piombato un vero e proprio silenzio e non sono emerse più notizie su di lei, chiacchieratissima ed amatissima diva del grande schermo che ha fatto la storia del nostro cinema e non solo.

Claudia Cardinale a Tunisi: una delle ultime apparizioni pubbliche

A suggerire come qualcosa nella vita di Claudia Cardinale sia probabilmente cambiato è anche il sito Today, che fa notare la sua assenza sul suo profilo Instagram negli ultimi mesi. L’ultimo post, infatti, risale allo scorso aprile e poi più nulla è stato pubblicato né condiviso con i suoi affezionati ammiratori. Una delle ultime apparizioni pubbliche è avvenuta a maggio, quando l’attrice si è recata a Tunisi in occasione dell’inaugurazione di una strada a lei dedicata nel paese di La Goulette, dove ha passato la sua infanzia.

Un gesto simbolico fortemente voluto dalle autorità tunisine per onorare Claudia Cardinale e celebrarla nella cittadina dove è cresciuta. Legatissima a Tunisi e alla terra africana, la diva del cinema ha preso parte ad una lunga serie di iniziative di carattere culturale atte a raccontare e testimoniare il suo profondo legame con il Paese africano.

