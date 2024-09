C’è una nuova fidanzata nella vita del tenore Gianluca Ginoble. Il cantante de Il Volo, archiviata al storia d’amore con Eleonora Venturini, ha iniziato una nuova avventura sentimentale con Claudia. La nuova fidanzata è ancora un “oggetto misterioso” per gli appassionati di gossip, dal momento che di lei si sa solo il nome e sui social di Gianluca non è nemmeno taggata. Resta quindi un velo di mistero sulla ragazza che ha conquistato il cuore di Ginoble, con cui ha vissuto momenti magici quest’estate in vacanza a Santorini, in Grecia.

Il cantante de Il Volo e la sua nuova fidanzata sono stati prima paparazzati in spiaggia, sempre a Santorini, poi è stato lo stesso Gianluca ad uscire allo scoperto, almeno parzialmente, presentando Claudia ai fan sui social. Che avesse voltato pagina rispetto al passato era ormai chiaro, basti ripensare alle sue ultime dichiarazioni durante un’ospitata a Verissimo.

Gianluca Ginoble, ora il suo cuore batte per la fidanzata Claudia: “Sono felice”

Era lo scorso giugno quando Gianluca Ginoble, senza parlare apertamente della nuova fidanzata, aveva fatto intendere a Silvia Toffanin e ai fan di aver voltato pagina dal punto di visto sentimentale. E, soprattutto, di aver trovato un nuovo amore. “Le cose sono cambiate, penso sia molto importante prima di prendere delle decisioni, lavorare su stessi e sull’amore che si ha per se stessi. In questo momento mi sento felice e sto amando”, aveva detto.

Non è passato quindi molto tempo dall’abbraccio romantico postato sui social da Gianluca assieme alla nuova fidanzata Claudia. Chissà se nelle prossime settimane la coppia deciderà di uscire ulteriormente allo scoperto, di certo i fan del cantante attendono trepidanti e sono curiosissimi conoscere meglio la ragazza che ha conquistato il cuore del tenore.

