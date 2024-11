Claudia Ciampa e il drammatico allontanamento dal figlio Ethan, neonato sottratto dal padre americano a 6 mesi il 30 agosto scorso, durante una vacanza in Puglia: la vicenda torna in tv nella nuova puntata di Storie di sera, format condotto da Eleonora Daniele in prima serata su Rai 1, con un nuovo appello della donna che combatte una durissima battaglia per riavere il piccolo con sé.

Quincy Jones com'è morto il musicista e produttore di Michael Jackson/ Il triste annuncio della famiglia

Del caso ora si stanno occupando Viminale, Farnesina e Ministero della Giustizia per trovare una soluzione il prima possibile. Da quando Ethan è stato portato via, ha ricordato la sua mamma, sono trascorsi ormai oltre 2 mesi e il padre del bimbo sarebbe con lui negli Stati Uniti, ma non avrebbe rivelato l’esatta località per impedirle di riabbracciarlo. Le permetterebbe di vederlo soltanto in brevi videochiamate interamente gestite secondo i suoi tempi. Stando a quanto raccontato da Claudia Ciampa, il suo ex starebbe facendo leva su una falsità per tenerlo lontano da lei: sostiene che Ethan sia in pericolo con la madre per via di presunti problemi di salute mentale della donna, una condizione inesistente.

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi: è morto Quincy Jones. Valencia protesta contro Sanchez e il re

Claudia Ciampa e il dramma del piccolo Ethan

Il piccolo Ethan è stato portato via dal padre americano a soli 6 mesi, in un momento particolarmente delicato e importante per una mamma e il suo neonato. Claudia Ciampa lo stava ancora allattando e dal 30 agosto scorso non lo ha più visto se non in alcune videochiamate del suo ex che, volendola tenere lontana dal bambino, non le ha mai rivelato dove si trovino.

La speranza della famiglia di Claudia Ciampa, già madre di tre figli di 18, 10 e 9 anni che soffrono con lei per il distacco dal fratellino, è che il governo italiano riesca a risolvere il caro riportandolo in Italia per crescere con loro.

Baronessa Rothschild e Gabriella Guerin, la svolta dopo 44 anni/ Inchiesta riaperta per duplice omicidio

Claudia Ciampa, mesi di appelli disperati per riavere il figlio Ethan

Mesi di appelli disperati per riavere il figlio Ethan e un grandissimo dolore: non sapere dove si trova né quando potrà riabbracciarlo. È l’inferno di Claudia Ciampa e dei suoi familiari, ai quali il neonato è stato sottratto da 2 mesi dal padre americano.

Straziante l’appello della nonna materna del piccolo che, ai microfoni di Eleonora Daniele, ha sottolineato l’incubo in cui sono precipitati per le condotte dell’uomo che insisterebbe sulle presunte precarie condizioni mentali della mamma del bambino. “È diabolico, queste sue azioni sono diaboliche. Un bambino che stava in braccio alla madre, lei lo allattava, stavano insieme 24 ore su 24 e adesso lei si deve accontentare di guardarlo attraverso uno schermo piccolissimo. È mai possibile? Diamoci una mossa – ha gridato la mamma di Claudia Ciampa davanti alle telecamere Rai –, basta, siamo in pena. Non si può vivere così, questa è l’ultima parte della mia vita, non pensavo di passarla in questo modo, diabolico, infame. Come si permette di dire che mia figlia è matta? Un diavolo venuto in casa mia, la mia famiglia era serena, affiatata. E adesso si sta scombinando tutto“.