Storie Italiane torna sul caso di Claudia Ciampa, la donna di Sorrento il cui figlio di 8 mesi si trova da quasi due mesi negli Stati Uniti, portato dal padre contro il volere della donna. Claudia Ciampa vede il suo bimbo solo tramite videochiamate, un vero e proprio strazio per questa mamma, che da più di 30 giorni non può stare vicina al proprio piccolo.

“Sono molto soddisfatto di come si sta muovendo la Farnesina, mi hanno chiesto che vogliono parlare con me quindi sono molto soddisfatta”. L’avvocato Gassani, che sta seguendo il caso, spiega: “Abbiamo ottenuto questo incontro per fare degli indagini ancora più serrate negli Stati Uniti, con l’accesso alla casa della madre e del fratello di questo signore. La Farnesina vuole raccontarci quale sia il piano d’azione ed è molto importante che lo stato convochi il cittadino e non ci sia più un muro. La vicenda del piccolo Ethan ha fatto il giro del mondo, è un caso mondiale.

CLAUDIA CIAMPA, GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI: PARLA L’AVVOCATO

L’avvocato di Claudia Ciampa aggiunge: “Purtroppo questi fenomeni si stanno consumando in tutto il mondo. Sono molto soddisfatto ma ovviamente siamo prudenti nell’esprimere delle valutazioni ma questa manifestazione di interesse della Farnesina mi fanno davvero ben sperare”. Il magistrato Sabella aggiunge: “L’unico modo per affrontare questa situazione è in maniera diplomatica e mi pare che ci si stia muovendo abbastanza bene”.

In collegamento anche la nonna Luciana, la mamma di Claudia Ciampa, che ha commentato: “Notizie buone? Speriamo, io non faccio altro che sperare e pregare, sono i miei due verbi quotidiani, il tempo passa, sono 48 giorni che non lo vediamo, non 48 ore, un mese e mezzo, non ce la facciamo più. Speriamo di poter riabbracciare questo piccoletto che tanto amiamo”.

CLAUDIA CIAMPA, LE PAROLE DI ELEONORA DANIELE E FRANCESCO FREDELLA

Eleonora Daniele commenta: “Ce lo auguriamo, la notizia ha fatto tutto il giro del mondo”, e Francesco Fredella aggiunge: “Questa trasmissione ha fatto tanto e anche la diplomazia ha preso la strada giusta, sono i primi segnali positivi che arrivano, a me dispiace guardare il volto di questa donna che dice che nell’ultima fase di questa vita non avrei voluto trovarsi questo problema, abbraccio questa donna e bravo anche Gassani”.

Eleonora Daniele aggiunge: “Io sono speranzosa, vedo anche il viso di Claudia Ciampa più sollevato” e la donna ha aggiunto: “Ringrazio tutti e poi vi volevo segnalare una nuova manifestazione in favore di mio figlio e il motto è possiamo sbagliare, dobbiamo rimediare e sappiamo perdonare”. Speriamo quindi che la vicenda possa concludersi il prima possibile in maniera positiva. Le notizie ovviamente sono liete, bisognerà capire se realmente si riuscirà a risalire al padre che ha con se questo bimbo che ricordiamo ha solo 8 mesi e da più di 30 giorni non sente il calore della madre, una cosa quasi contro natura.