Consueto collegamento di Storie Italiane da Sorrento con Claudia Ciampa, la povera madre il cui figlio di sette mesi è stato portato a sua insaputa dal padre negli Stati Uniti da circa un mese, dallo scorso 30 agosto, dopo la separazione fra i due. Le autorità italiane stanno cercando di dialogare con quelle americane, ma al momento non si riesce a trovare il bandolo della matassa. Claudia Ciampa si è appellata anche a Papa Francesco, un appello affinchè anche la Chiesa possa intervenire per riportare il bimbo di sette mesi dalla sua mamma, dove dovrebbe stare un piccolo di quella età.

“Buonanotte Santo padre, sono una madre disperata di un meraviglioso bimbo che non vede da 3 settimane e che ha 7 mesi, dal 30 agosto dormo e mangio a stento, mi manca abbracciarlo e dargli il mio letto materno perchè suo padre l’ha portato via da me per puro egoismo, non mi dà notizie ne informazioni, so che forse è negli usa, suo paese d’origine, me lo fa vedere per pochi minuti al giorno, tutto ciò è straziante, mi sembra un’eternità, la imploro per una preghiera per il mio piccolo Ethan, che possa tornare a casa, la ringrazio fin da ora con tutto il cuore”.

CLAUDIA CIAMPA, FIGLIO 7 MESI NEGLI USA: “IERI L’HO VISTO PER 30 MINUTI”

Questa la lettera che Claudia Ciampa ha scritto appunto con la speranza che queste parole possano arrivare al Pontefice. “Mi rivolgo al Papà – ha raccontato in diretta tv – magari una preghiera, una benedizione potrebbero essere risolutive, io penso che qualsiasi cosa possa aiutarci. L’ho scritta di notte che è terribile, rivivo quegli ultimi momenti, quegli ultimi istanti della separazione, un ricordo che mi rimarrà per tutta la vita e che è terribile”.

L’ultima videochiamata con Ethan è stata la scorsa notte, attorno all’1:30, circa 30 minuti di chiamata “Ma il giorno prima non l’avevo sito per niente, mi ha fatto recuperare un po’ di tempo. Lui (il suo ex ndr) non parla mai, mi lascia vedere il bimbo, sono io che parlo con il bimbo. Gli ho detto che stava facendo del male al bimbo, l’ho pregato di ritornare ma lui non risponde, non cede”.

CLAUDIA CIAMPA, FIGLIO 7 MESI NEGLI USA, L’AVVOCATO: “E’ UN PIANO PROGRAMMATO DA TEMPO…”

Durante le prime videochiamate Claudia Ciampa vedeva anche il suo ex, ma ora vede solo un primo piano del volto del suo piccolo Ethan, ed inoltre l’ex marito non risponde mai alle domande “scomode”, come ad esempio quando avrebbe intenzione di ritornare oppure dove si trovino “Qualunque domanda, informazione, gli ho parlato anche del vaccino, io ovviamente non mi fido più di lui, mi ha detto che ha fatto il vaccino ma senza una certificazione non so se l’ha fatto davvero ma mi ha detto che i suoi avvocati gli hanno detto che non era necessario mostrarla, mi ha detto che il 25 l’ha fatto”.

La madre ha aggiunto: “Lui è ben consigliato, i legali me li ha menzionati diverse volte”. L’avvocato Gianettore Gassani, legale proprio di Claudia Ciampa, conferma: “Lui sa quello che sta facendo, non c’è dubbio, è un piano programmato da tempo ed ha anche le finanze per farlo e questo è un problema”.