Consueto collegamento quotidiano di Storie Italiane con Claudia Ciampa, la donna il cui figlio di sette mesi di nome Ethan, è stato portato negli Stati Uniti dal papà americano. Negli ultimi giorni Claudia ha sottolineato come il suo ex marito stia tentando di farla passare per matta, molto probabilmente per ottenere l’affidamento esclusivo del figlio, ma si tratta, secondo la stessa Claudia Ciampa, di un tentativo disperato di screditarla, così come confermato anche dall’avvocato Gassani, che sta seguendo l’intera vicenda.

Storie Italiane ha mandato in onda le parole della figlia maggiore di Claudia Ciampa: “Avevo questa immagine di lui con un uomo solare espansivo, faceva amicizia con tutti anche se non parlasse italiano, era estremamente abile nella conversazione, lui sa conversare, ti sa dire la parola giusta per farti sentire a tuo agio, ma secondo me non era davvero capace di ascoltare l’altro”.

CLAUDIA CIAMPA, LA FIGLIA: “QUANDO C’ERA LUI…”

La figlia di Claudia Ciampa ha aggiunto: “Per lui era troppo faticoso adattarsi in questa situazione, non aveva gli spazi che aveva a casa sua, non voleva rinunciare alla sua indipendenza per avvicinarsi agli altri. Quando veniva qui stava sempre nella stanza di mia mamma e quando mangiavamo se lui stava giocando con Ethan non veniva mai da noi”.

L’ex marito di Claudia Ciampa, stando a quanto spiegato dallo stesso, sarebbe seguito da alcuni avvocati che gli hanno consigliato di non rivelare la sua posizione geografica. Il caso sta avendo una forte eco anche a livello internazionale, e sono tanti i giornali di tutto il mondo che se ne stanno occupando, aggiunge Eleonora Daniele.

CLAUDIA CIAMPA, LA DISPERAZIONE DELLA NONNA: “È DIABOLICO”

L’avvocato Gassani, in collegamento, ha aggiunto: “La signora Claudia Ciampa ha mandato un messaggio al suo ex con il mio contatto, di modo che si possa dialogare fra avvocati. Sappiamo che le indagini sono iniziate da 4 o 5 giorni negli Stati Uniti. Questa vicenda vede un uomo che sottraeo un cucciolo alla mamma ma la sta anche provocando, dei messaggi freddi, ha tentato di contattare l’ex della donna per dimostrare che fosse una pazza, è un uomo che sta dimostrando uno squilibrio tremendo, spero che si riprenda subito”.

Il programma di Rai Uno ha sentito anche Luciana, nonna di Ethan: “E’ un diavolo, non è un uomo, è diabolico. Il bimbo era 24 ore su 24 con la mamma, e ora questa mamma si deve accontentare di guardare questo bimbo attraverso uno schermo, ma è mai possibile? Non si può vivere così, non pensavo di poter passare in questo modo diabolico e infame questa ultima parte della mia vita. Come si permette di dire che mia figlia è matta, è un diavolo, è venuto in casa mia a scombinare tutto, la mia famiglia era serena ed affiatata”, le parole della donna che è riuscita a stento a trattenere le lacrime: “Fate presto” ha ribadito la donna.