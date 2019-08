Claudia Dionigi è incinta?/ Uomini e Donne: “Vedete gonfiore? È perché sono stitica!”

Claudia Dionigi è incinta? È questa la domanda che molti fan dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, poi divenuta la fidanzata di Lorenzo Riccardi, si sono posti negli ultimi giorni. Tutto nasce da uno scatto postato dall’ex tronista su Instagram, nel quale Claudia tiene una mano sul ventre che a qualcuno pare essere un po’ gonfio. Un particolare che ha portato tanti a credere che la Dionigi fosse appunto incinta. Da quel momento i fan si sono scatenati: tantissimi hanno iniziato a chiederle se sia in dolce attesa e da quanto. Domande che Claudia non è riuscita più ad evitare. È per questo che l’ex volto di Uomini e Donne ha deciso di rispondere di persona alle voci, spiegando e chiarendo quanto sta accadendo.

Claudia Dionigi: “Incinta? Ecco qual è la verità!”

Con alcune stories pubblicate su Instagram, Claudia Dionigi smentisce la sua gravidanza e lo fa a modo suo: con la consueta ironia che l’ha contraddistinta anche a Uomini e Donne. “Sono un po’ di giorni che mi arrivano messaggi del tipo: ‘Claudia, a che mesi sei? Come lo chiamerai?’. – esordisce la Dionigi, che continua – E articoli su articoli dove dicono che io sia incinta. Non credete a tutto quello che leggete.” Claudia nega di essere in dolce attesa “Se fossi stata incinta, sarei stata la prima io a dirvelo.” fa sapere. E non manca nel finale una battuta sincera e molto simpatica dell’ex corteggiatrice: “Me piace magnà e me piace beve e so pure stitica. Ecco il mio segreto. Se vedete un po’ di gonfiore è per quello, buona giornata!“. Capitolo chiuso.





© RIPRODUZIONE RISERVATA