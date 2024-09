Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi si sposano: dall’incontro a Uomini e Donne alle nozze

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi sono una delle coppie più amate nate da Uomini e Donne. Dopo il matrimonio di Teresa Langella e Andrea Dal Corso, tocca a loro due convolare a nozze, e la data è già fissata ed è vicinissima, visto che le nozze sono previste per il 30 novembre. Un evento che i fan della coppia attendono da tantissimo, molti da quando si sono affezionati alla loro storia nata a Uomini e Donne.

Ricordiamo che Lorenzo Riccardi, prima di diventare tronista di Uomini e Donne, ha partecipato al programma come corteggiatore di Nilufar Addati e Sara Affi Fella. Furono però entrambi dei flop per Lorenzo – anche perché si scoprì che entrambe le troniste frequentavano un’altra persona fuori dal programma. Maria De Filippi propose allora a Lorenzo di partecipare a Uomini e Donne come tronista e in quell’occasione conobbe Claudia Dionigi che, alla fine del percorso, fu la sua scelta. Era il 2019 e da allora i due non si sono mai più separati. Oggi Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi non solo stanno per sposarsi, ma sono già genitori di una bambina: Maria Vittoria.

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi: tutti i dettagli del matrimonio a Verissimo?

Oltre alla data, non si conoscono altri dettagli del matrimonio di Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi, ma la loro ospitata a Verissimo di oggi, 27 settembre, potrebbe regalare ai fan della coppia e di Uomini e Donne nuove anticipazioni. Claudia e Lorenzo potrebbero sposarsi a Roma o a Milano, in una location da sogno. Pare che, dopo il lieto evento, partiranno per un viaggio di nozze che li porterà a New York, città molto amata da Lorenzo Riccardi, che i due hanno già visitato in passato. Sarà inoltre interessante scoprire quali sono i progetti per il futuro della coppia: che vogliano allargare ulteriormente la famiglia con un secondo figlio?