Claudia Dionigi “Ecco perché sono tornata in villa da Lorenzo Riccardi”/ “Ho capito…”

Mentre su Canale 5 va in onda la replica della scelta di Lorenzo Riccardi a Uomini e Donne, il diretto interessato si rivede in Tv non da solo, ma proprio insieme alla ragazza che fu poi la sua scelta: Claudia Dionigi. Insieme la coppia sta commentando la puntata, rivivendo scene anche scomode. In particolare, Claudia si è soffermata sul momento in cui, di fronte all’ennesimo avvicinamento di Lorenzo a Giulia Cavaglia, decise di lasciare la villa, convinta che non sarebbe mai stata la scelta del tronista. Eppure, poco dopo, la Dionigi fece ritorno in villa, chiedendo a Lorenzo di poter parlare e chiarire. Ma cosa portà Claudia a tornare sui suoi passi? L’ex corteggiatrice ha deciso di rivelarlo proprio questa sera, riguardando la scena alla Tv. La spiegazione è però piuttosto semplice: fu il cuore a riportarla da Lorenzo.

Giulia Cavaglia/ 'No' di Lorenzo Riccardi e le critiche del web: "Scansato un fosso"

Claudia Dionigi svela perchè è tornata in villa da Lorenzo Riccardi

“La mia testa diceva di andarmene proprio, perché ero convinta di non essere la scelta, però il mio cuore no. – ha raccontato Claudia Dionigi su Instagram – Sono una persona talmente testarda che se non chiarisce prima, non è contenta”, ha precisato. Poi, sulle immagini del post chiarimento, tra abbracci e baci, Claudia ha continuato: “Testarda lo sono e pure tanto, il cuore diceva un’altra cosa. C’è poco da dire e da fare.”

LEGGI ANCHE:

UOMINI E DONNE SCELTA LORENZO RICCARDI/ Lui scherza: "Ecco i suoceri..." (replica)GIANNI, PAPÀ DI LORENZO RICCARDI A UOMINI E DONNE/ "Non è mai stato bene..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA