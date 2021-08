Claudia e Ste si sono sposati dopo Temptation Island/ Il video del sì e gli invitati

“Fra qualche ora finalmente, dopo un’attesa durata quasi tre anni, potrò dire orgogliosamente di essere tuo marito.” scriveva solo poche ore fa Stefano Socionovo, Ste per i telespettatori dell’ultima edizione di Temptation Island. L’uomo si augurava “che la felicità non lasci mai la nostra casa e che i tuoi occhi continuino a brillare con quella luce che accende il mio cuore”. Finalmente, quel 7 agosto spesso citato durante il loro cammino nel reality condotto da Filippo Bisciglia, è arrivato. Claudia e Ste si sono scambiati il loro sì di fronte ad amici e parenti, diventando ufficialmente marito e moglie. Come dimenticare le difficoltà e le lacrime versate da entrambi a Temptation nei rispettivi villaggi: le insicurezze di lei, arrivata a mettere in discussione anche il matrimonio stesso, e la delusione di lui per alcuni suoi atteggiamenti. Tutto, però, è stato superato, tanto che oggi hanno pronunciato il loro ‘sì’.

Valentina dopo Temptation Island: "Non sto più con Tommaso"/ "Sua madre ha pianto"

Claudia e Ste sposi dopo Temptation Island: chi c’è del programma tra gli invitati?

Tanti gli invitati al matrimonio, anche alcuni dei protagonisti di Temptation Island 2021, che hanno dunque vissuto questa avventura al loro fianco. In particolare, a partecipare alle nozze è stata anche Natascia Zagato in compagnia del suo fidanzato Alessio Tanoni. Presente anche Jessica Mascheroni, ex fidanzata di Alessandro Autera che, a sorpresa, è comunque presente al lieto evento. Non è chiaro se i due siano avvompagnati da altri, in particolare lui che stava sentendo anche la sua tentatrice dopo la rottura con Jessica. Su Instagram, Ste ha condiviso un video con alcuni momenti della celebrazione delle nozze.

Martina Sebastiani ha partorito: è nata Vittoria/ Prima figlia per l'ex Temptation

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefano Socionovo Temptation (@socialnovo91)

LEGGI ANCHE:

Luciano Punzo, sorpresa a Manuela Carriero dopo Temptation/ "L'hai creata tu?". Lui..

© RIPRODUZIONE RISERVATA