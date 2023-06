CLAUDIA ENDRIGO, CHI È LA FIGLIA DI SERGIO ENDRIGO/ “A volte rivederlo mi fa male. Lo amavo tantissimo”

Claudia Endrigo torna ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno nella puntata del 15 giugno 2023. La donna ricorda il suo celebre papà, Sergio Endrigo, che quest’anno avrebbe compiuto 90 anni. Di lui rivela: “Cosa provo a rivederlo in video? Va a momenti: certe volte mi fa male, un dolore tremendo, altre invece mi fa simpatia.”

Claudia Endrigo tiene poi a sfatare un mito: “Papà non era musone come l’avevano definito, lui era composto ma rideva tanto. Papà era molto molto chiuso, non esternava le sue emozioni. Per questo aveva la musica.” Poi svela: “Io come lui? Lo sono nel non essere per nulla competitiva, invece al suo opposto io sono molto estroversa, lui non lo era.” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Claudia Endrigo, il ricordo di papà Sergio Endrigo

Claudia Endrigo è l’unica figlia di Sergio Endrigo, ed è forse l’unica persona in grado ora di tramandare l’illustre memoria artistica del padre. La donna sarà ospite oggi pomeriggio di Serena Bortone, nel salotto di Oggi è un altro giorno su Rai1, dove verrà omaggiato il ricordo del compianto cantautore. Claudia è nata nel 1965 dall’amore tra papà Sergio e mamma Maria Giulia Bartolacci, che si sposarono due anni prima, nel 1963.

L’infanzia di Claudia Endrigo è stata spensierata e felice e ne ha un ricordo assolutamente positivo, come raccontato sempre a Oggi è un altro giorno in un’intervista del 2021: “Da piccola le cose andavano bene, mamma lo seguiva dappertutto e io sono stata cresciuta da mia nonna“. Alla memoria del padre aveva anche dedicato un libro, Sergio Endrigo, mio padre. Artista per caso, pubblicato nel 2017. “Ho scritto questo libro perché volevo che restasse una traccia di papà. E mi auguro che riesca a scuotere le coscienze delle case discografiche. Mi piacerebbe che i suoi dischi fossero ripubblicati, ma io non posso fare niente perché hanno loro tutti i diritti” aveva ammesso in un’intervista a Famiglia Cristiana.

Claudia e Sergio Endrigo: il rapporto padre-figlia e l’ultimo progetto in suo ricordo

Nel corso dell’intervista a Famiglia Cristiana, Claudia Endrigo aveva anche parlato del rapporto con papà Sergio: “Avevamo un legame molto forte, io e mio padre, non era espansivo ma da piccola mi coccolava tanto“. Ci furono anche dei contrasti, motivati soprattutto dalla dipendenza del cantautore dall’alcol: “Mi facevano incavolare la sua rassegnazione e il suo problema con il bere. Era un uomo profondamente buono e generoso, mite, ma anche pieno di contraddizioni, non era un alcolizzato, ma la sera beveva molto per scacciare i brutti pensieri“.

Domani, infine, verrà pubblicato un cofanetto dal titolo Altre emozioni verranno, una selezione di 69 brani contenuti in 3 dischi, che riassumono la gigantesca carriera artistica di Sergio Endrigo. Anche la figlia Claudia ha collaborato al mastodontico e attesissimo progetto, fornendo tutto il materiale iconografico contenuto all’interno del booklet.











