Claudia Galanti a Gabriele Parpiglia/ “Le lacrime hanno bloccato tutto, grazie a te”

Gabriele Parpiglia è tornato su Real Time con la seconda puntata di “Seconda Vita”, il programma ideato dal giornalista che debutta per la prima volta come conduttore. Una nuova avventura che lo stesso Parpiglia aveva raccontato così sui social ai suoi tantissimi fan: “inutile dirvi quanta paura abbia, ma credo di aver raccontato un progetto diverso. Dentro ognuno di noi c’è una prima e una seconda vita. Una prima e una seconda opportunitàE non dobbiamo mai tradire l’opportunità quando ribussa alla nostra porta. Sarà andata così con i protagonisti di #secondavita? Dal #30ottobre su #realtime tifate con me, per me”. Dopo le storie di Elena Santarelli e di Stefano Savi, questa settimana il giornalista – conduttore ha incontrato e raccontato la storia di Claudia Galanti. Una storia difficile quella della showgirl che per la prima volta ha aperto le porte della sua casa di Parigi per raccontare della scomparsa della piccola figlia Indila Carolina.

Claudia Galanti: “Grazie Gabriele Parpiglia”

La seconda puntata di “Seconda Vita” è stata incentrata principalmente sul dramma di Claudia Galanti, la bellissima showgirl paraguaiana che il 4 dicembre del 2014 ha dovuto dire addio alla piccola Indila Carolina Sky Mimran, la figlia nata dal matrimonio con Arnaud Mimran. Una vera tragedia quella che ha colpito l’ex naufraga de L’Isola che alle telecamere di Seconda Vita ha confessato il suo dolore, ma anche alcuni rimpianti:: “quel giorno non c’ero, mi passa qualunque cosa per la testa. La peggiore cosa che mi passa per la testa che non mi abbiano raccontato la verità, che sia caduta o successo qualcosa che non mi è stato raccontato”. Non solo, la Galanti ha raccontato che cinque anni fa non volle far fare l’autopsia sul piccolo corpo della figlia Indila, ma oggi a distanza di cinque anni ha cambiato idea. Un dolore forte e ancora presente nella vita di Claudia Galanti che trova conferma in una tenerissima foto che la modella ha inviata a Parpiglia che ha poi condiviso su Instagram. Uno scatto che vede la Galanti abbracciata con i suoi figli e la didascalia: ” Claudia, mi ha mandato questa foto. Mi ha detto che non è riuscita a guardare la puntata perché le lacrime hanno bloccato subito , immediatamente, il tutto. Così ha spento la tv e giocato con i suoi bimbi. Però mi ha detto una cosa, anzi mi ha chiesto di scriverla pubblicamente. ‘Grazie a te, a tutti, da parte di noi 4’. E io abbraccio tutti… voi, voi 4! #secondavita #realtime alla prossima puntata #claudiagalanti

