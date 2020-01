Claudia Galanti ex amica Yespica/ Colpa di Gianluca Vacchi? Aida “no, ecco la verità”

Qual è la verità sulla fine dell’amicizia tra Claudia Galanti e Aida Yespica? A raccontarlo è stata proprio la showgirl di origini venezuelane nel corso della sua lunga intervista concessa per la trasmissione Rivelo, in onda stasera su Real Time. Nella chiacchierata con Lorella Boccia, la Yespica ha confermato la grande amicizia con Claudia Galanti, poi terminata per decisione di quest’ultima. “Lei ha deciso di finire la nostra amicizia per via di un momento delicato della sua vita…”, ha confidato la showgirl. “Io vivevo dall’altra parte del mondo, sola con mio figlio e non sono potuta partire per sostenerla… mi dispiace tantissimo, lei questa cosa non l’ha capita…”. Nonostante questo, la Yespica ha spiegato: “Claudia mi manca molto ed io so che alla fine ci manchiamo… o meglio, da parte mia sì. Ho provato a ricucire la nostra amicizia, ma…”. Aida ha così lasciato intendere di non essere riuscita al momento a ripristinare la bella amicizia con Claudia, auspicando come spesso accade proprio nel tempo.

CLAUDIA GALANTI E AIDA YESPICA: AMICIZIA FINITA, PERCHÉ?

Claudia Galanti e Aida Yespica sono state grandi amiche in passato. All’improvviso però tra le due è successo qualcosa che ha portato a rompere per sempre quel rapporto apparentemente indissolubile. Fino a questo momento il motivo del loro allontanamento era rimasto un mistero anche se nel gennaio del 2018, il quotidiano Il Mattino scriveva che a far luce sul piccolo “giallo” ci aveva pensato Alfonso Signorini, il quale tra le pagine del settimanale Chi aveva rivelato come il motivo del contendere sarebbe stato un uomo. Alla base della lite tra le due showgirl ci sarebbe stato addirittura un personaggio abbastanza noto, ovvero Gianluca Vacchi. “Come mai è finita l’amicizia tra Aida Yespica e Claudia Galanti? – si chiedeva la rivista specializzata in gossip – Si vocifera che le due abbiano litigato per via di un ex comune, Gianluca Vacchi, tornato vicino alla Yespica”. Le dichiarazioni di Aida però getterebbero nuova luce sul pettegolezzo.

