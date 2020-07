Claudia Galanti, morto il padre/ Terribile lutto, lei sempre più sola e..

Un nuovo lutto, un altro dramma ha spazzato via la serenità di Claudia Galanti che ultimamente era tornata a sorridere occupandosi di cucina in tv. Purtroppo la vita da e prende e ancora una volta è proprio a lei che ha portato via qualcosa. A sei anni dalla morte della sua bambina, la piccola Indila di soli 5 anni, a causa di un batterio che l’ha uccisa nel sonno, la bella showgirl adesso deve affrontare anche la morte del padre. Secondo quanto riferisce Giornalettismo, sembra che il padre di Claudia Galanti sia morto nei giorni scorsi in Paraguay e questo spiegherebbe il perché delle sue ultime storie che poco hanno a che fare con un lutto di questo calibro. Sicuramente sono passati giorni da questo nuovo tragico evento che arriva dopo la morte della figlia ma anche l’arresto dell’ex marito e compagno Arnaud Mimran.

CLAUDIA GALANTI IN LUTTO, MORTO IL PADRE

L’uomo con il quale Claudia Galanti ha avuto i suoi tre figli, è in carcere, rinchiuso a Parigi per una serie di reati fiscali e non e questo non fa altro che sottolineare quanto la vita sia dura con lei e quando sia sempre più sola. Al suo fianco ci sono i figli più grandi, di nove e otto anni, e, per fortuna, ora anche il lavoro sperando che le cose vadano sempre meglio per lei. I fan in queste ore stanno affollando il suo profilo social con messaggi di cordoglio, toccherà anche a lei dire qualcosa nelle prossime ore?



