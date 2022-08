Claudia Gerini: “Barbara D’Urso? Mi ispiro a lei”/ “Le sue pose aggressive…”

Claudia Gerini torna al cinema con il film “I migliori giorni”

Claudia Gerini tornerà presto al cinema con un nuovo film dal titolo “I migliori giorni” in cui l’attrice interpreta una conduttrice. Un ruolo nuovo in cui si è calata con entusiasmo e per il quale ha cercato ispirazione tra le varie conduttrici italiane. A parlare della sua nuova fatica cinematografica è stata la stessa Gerini in un’intervista rilasciata ai microfoni di Leggo in cui ha svelato di essersi ispirata soprattutto a Barbara D’Urso. Il modo di condurre della D’Urso ha così ispirato il personaggio interpretato dalla Gerini.

“Ne ‘I migliori giorni’ interpreto una presentatrice televisiva molto agguerrita e ambiziosa, per le cui pose aggressive mi sono ispirata un po’ a Barbara D’Urso” ha dichiarato l’attrice pronta a sorprendere ancora una volta il suo pubblico che la segue sempre con tanto affetto.

Claudia Gerini e la foto in bikini

Sempre bellissima, per la Gerini è un’estate di relax ma anche di lavoro. Durante i giorni trascorsi al mare, l’attrice ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto in bikini che è stata particolarmente apprezzata dai fan per il messaggio positivo che ha lanciato. “Beccata a Isola di Espalmador…Certo…. Mi potevo impegnare un po’ di più con gli allenamenti…. Il più delle volte la palestra l’ho trovata chiusa!!! E si vede….Ma diciamo che ci stiamo difendendo discretamente”, ha scritto la Gerini con ironia conquistando migliaia di like e commenti.

Oggi, nella lunga intervista rilasciata a Leggo, parlando della foto che vedete qui in basso, ha detto: “In realtà ho fatto quel post in modo molto spontaneo, non mi ero nemmeno resa conto di aver fatto un gesto che andasse proprio in quella direzione, ma mi fa piacere contribuire con il mio messaggio. Ho scritto “pasta lover”, intendevo dire che l’addominale non c’è ma chi se ne importa, magnamose sto piatto de pasta! […]”.

