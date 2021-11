Claudia Gerini e Linda, ex e figlia Federico Zampaglione/ “Una solida amicizia”

Claudia Gerini: 11 anni con Federico Zampaglione

Claudia Gerini e Federico Zampaglione hanno condiviso 11 anni d’amore, senza mai convolare a nozze. Nel 2014, per qualche ora, hanno fatto credere ai loro fan di essersi sposati, pubblicando sulla pagina Facebook dei Tiromancinio una foto in abiti da cerimonia. Claudia si trovava sul set di un film e indossava un vestito da sposa per esigenze di copione mentre Federico una giacca elegante: “Matrimonio a sorpresa nel Salento! Ciao. Fede e Claudia”. Dopo qualche ora hanno svelato la verità: “In realtà dopo 10 anni insieme e una famiglia è come fossimo marito e moglie”. Il 28 settembre 2009 Claudia e Federico sono diventati genitori di Linda. “12 anni … sembra ieri che ero in clinica ad allattarti e adesso sei una splendida piccola e meravigliosa ragazza…”, ha scritto la Gerini su Instagram in occasione del compleanno di Linda. L’attrice ha anche una figlia di 17 anni, Rosa, avuta con l’ex marito Alessandro Enginoli.

Claudia Gerini e Federico Zampaglione: amici dopo la separazione

Claudia Gerini e Federico Zampaglione si sono separati nel 2016: “La separazione era la scelta giusta. Inutile accanirsi a rivitalizzare un sentimento che non esiste più. Un anno e tre mesi fa la nostra coppia è ufficialmente finita, ma abbiamo continuato ad andare d’accordo come prima e la nostra bambina non si è accorta di niente. Siamo stati fortunati: non ci sono stati strappi, tradimenti o recriminazioni”, ha raccontato un anno dopo l’attrice intervistata dal settimanale Grazia. Sui social aveva parlato di come la loro storia d’amore si fosse trasformata in “una solida amicizia” per il bene di Linda. Qualche settimana prima del matrimonio di Zampaglione con Giglia Marra, la Gerini aveva annunciato, sulle pagine di Gente, che sarebbe stata alle nozze: “Sono molto felice per lui. Mi fa un po’ impressione. Sarei ipocrita a dire che non mi fa effetto”.

