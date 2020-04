Claudia Gerini/ “Quarantena tra i fornelli. Mia figlia Rosa…”

Pubblicità

La quarantena con le figlie Rosa e Linda, ma anche gli hobby e la nostalgia: Claudia Gerini a tutto tondo nella lunga intervista rilasciata a Il Giorno. L’attrice sta trascorrendo questo periodo di lockdown causa emergenza coronavirus a Roma e sta vivendo le sue giornate al fianco delle sue bimbe, nate dalle relazioni con Alessandro Enginoli e Federico Zampaglione. Rosa, 15 anni, è una promessa del mondo del cinema e la Gerini ne è contenta: «Sono felice, e orgogliosa. Mi piacerebbe tanto averle passato il mio entusiasmo per una professione tanto interessante, che ti dà mille emozioni, ma che può essere anche molto dura». Clauda e Rosa stanno trascorrendo il tempo guardando serie televisive, ma il pensiero dell’interprete è ben chiaro: «Glielo dico: Rosa, se vuoi davvero fare l’attrice, devi vedere iu film di Monicelli, di Risi, o anche “Non ci resta che piangere” di Troisi».

CLAUDIA GERINI: “LA MIA QUARANTENA TRA I FORNELLI”

Con Linda, invece, Claudia Gerini si intrattiene dipingendo muri: «In terrazzo praticamente abbiamo allestito una galleria d’arte. Con lei le giornate volano». Ma c’è anche tanta nostalgia, in particolare del mare e della sua Ostia, dove è recentemente tornata per girare il lungometraggio “A mano disarmata”, tratto dalla storia della giornalista Federica Angeli. Ed il volto di “Ammore e malavita” si è riscoperta cuoca: «Mi sono scoperta fortissima sulle verdure al forno, ancora incerta su dolci e crostate. Ma la mia parmigiana di zucchine è al bacio». Infine, una battuta sui suoi genitori: «Sono a Roma. Sono separati da molti anni. Ho un po’ di preoccupazione per mia madre, che è ansiosa di natura, ed era abituata a vedermi spesso».



