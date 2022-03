Claudia Gerini/ “Sono molto fiera di mia figlia Rosa. Grazie a Carlo Verdone…”

Claudia Gerini a tutto tondo tra carriera e vita privata ai microfoni di Oggi è un altro giorno. L’attrice ha esordito parlando della figlia Rosa e dell’orgoglio per la sua ammissione in una prestigiosa università americana: «È molto difficile entrarci, c’è una selezione tostissima. Solo una piccolissima percentuale di accesso è per gli stranieri. Sono fierissima di lei, con tenacia si è messa lì per entrare e ce l’ha fatta. I successi dei figli sono i tuoi. Lei scrive molto bene, recita, ha già fatto delle esperienze da attrice. È talmente giovane che può fare quello che vuole»

Claudia Gerini: nuovo fidanzato dopo Federico Zampaglione?/ "Ci sto lavorando"

Claudia Gerini è tra le protagoniste di “Mancino naturale”, film che arriverà nelle sale il prossimo 31 marzo: «La trama è un po’ quella di “Bellissima” di Visconti. Sono una mamma che ha pochissime possibilità economiche e che fa di tutto per fare emergere il figlio calciatore. Deve quindi cercare una somma grande per lei, è una tigre, sta lì e lo segue. E soprattutto non vede che questo bambino non è solo un bambino, lo vede come un riscatto».

Claudia Gerini, ex compagno Federico/ La loro figlia Linda è identica alla mamma

CLAUDIA GERINI A OGGI È UN ALTRO GIORNO

Claudia Gerini ha poi parlato dei suoi primi passi nel mondo della recitazione: «I miei genitori mi hanno abbastanza assecondata. Era una vocazione che avevo da dentro. Io volevo fare la ballerina, ho iniziato a studiare a 13 anni, ma ho sempre voluto fare parte del mondo dello spettacolo. Mio padre è sempre stato un grande appassionato di cinema, ma nessuno in famiglia aveva mai lavorato in quel campo». L’attrice ha spiegato di essere andata avanti come un caterpillar, dritta per la sua strada per realizzare i suoi sogni. Mai nessun timore, considerando che a 13 anni non riesci ad immaginare i lati oscuri delle situazioni: «Ho fatto piccole esperienze, fino a quando è arrivato Carlo Verdone. Da quel momento in poi è iniziato tutto». Claudia Gerini è poi tornata all’esperienza a Sanremo nel 2003: «Sette giorni insonni, senza mai dormire. E’ stato bellissimo e impegnativissimo, si va letto davvero tardi, dopo dopo-Sanremo. Pippo Baudo mi aveva invitato ad una trasmissione, dopo una decina di giorni mi ha proposto di fare il Festival. Io ero felicissima, avevo 29 anni, è stato un momento in cui abbiamo potuto esprimerci a 360°».

LEGGI ANCHE:

Claudia Gerini/ Dalla perdita dell'adorata nonna alla prima esperienza da regista

© RIPRODUZIONE RISERVATA