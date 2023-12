Claudia Giannetto, ritrovata la ragazza scomparsa da Napoli/ La fuga dall’università verso un B&b di Roma

E’ stata ritrovata Claudia Giannetto, la ragazza originaria di Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, scomparsa da giorni. La ragazza si era recata presso l’università il giorno delle lauree assieme ai suoi genitori, dopo di che aveva fatto perdere ogni traccia di se, come si legge sul Corriere della Sera, edizione online. Subito erano scattati gli appelli dei famigliari e degli amici via social, e molti temevano il peggio per la studentessa, forse un tragico destino associato ad una delusione, ma fortunatamente l’esito è stato positivo visto che Claudia Giannetto è stata ritrovata in un bed and breakfast di Roma, in buone condizioni di salute.

La scomparsa era stata segnalata nella giornata di giovedì 7 dicembre, e l’ultima volta era stata avvistata in quel di Napoli attorno alle ore 14:30, presso la sede dell’università L’Orientale di Napoli in via Mezzocannone. Nella mattinata di ieri, venerdì 8 dicembre, è stata individuata in un B&B a Roma, e in seguito si è scoperto che la “fuga” presso la struttura ricettiva non era stata istintiva in quanto la prenotazione via Booking.com era stata effettuata da giorni. Di fatto, come scrive il Corriere della Sera “Claudia Giannetto aveva studiato per filo e per segno il suo piano di fuga da casa e dalla realtà”.

CLAUDIA GIANNETTO, RITROVATA LA RAGAZZA SCOMPARSA DA NAPOLI: SEMBRA CHE NON SI POTESSE LAUREARE

Come ricostruisce ancora il quotidiano di via Solferino, la ragazza non avrebbe dovuto recarsi in università il giorno della laurea visto che la stessa non aveva ancora completato gli esami, di conseguenza non poteva discutere la tesi.

A quel punto, presa evidentemente dal panico, invece che raccontare tutto ai suoi genitori, forse per il timore di deluderli, ha preferito fuggire, recandosi nel B&B romano di cui sopra. «La giovane, sembrerebbe, non sarebbe stata realmente in procinto di laurearsi», ha precisato la professoressa Sciarelli, docente dell’ateneo, ordinaria di Economia e Gestione delle Imprese. La sensazione è che la vicenda andrà ancora ricostruita nel dettaglio.

