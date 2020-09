Claudia LaFirenze, Uomini e Donne/ Due di picche ad Armando Incarnato e…

Claudia LaFirenze è una delle nuove dame del trono over di Uomini e Donne. 37 anni, mamma di due figli, un ragazzo adolescente di 17 anni e una bambina di tre, e un passato nel mondo dello spettacolo. Claudia, infatti, come fa sapere il Vicolo delle News, ha partecipato al concorso di Miss Model on the word in Cina nel 2014. All’epoca aveva 30 anni e, pur non sognando un futuro nel mondo dello spettacolo, sperava di poter avere, da quell’esperienza, un po’ di notorietà. “A 30 anni di certo non aspiro a diventare modella, però ho accettato di affrontare l’ennesima sfida della mia vita e mi piacerebbe essere notata per presentare qualche evento, magari di cabaret considerando che sono un tipo allegro e auto ironico“, si legge su Fanpage.

CLAUDIA LAFIRENZE RIFIUTA ARMANDO INCARNATO A UOMINI E DONNE

Bella e affascinante, Claudia LaFirenze conquista immediatamente le attenzioni dei cavalieri del trono over di Uomini e Donne. La nuova dama accetta così il numero di telefono di Armando decidendo, però, di non uscire più con lui. Stando alle anticipazioni del Vicolo delle News, quello della dama sarà un vero e proprio “bidone” che farà infuriare Armando il cui temperamento ha spesso causato accese discussioni in studio. Il debutto di Claudia, dunque, sarà acceso a causa della delusione che darà ad Incarnato? Appena arrivata, la bellissima dama pugliese sembrerebbe pronta a diventare immediatamente una protagonista del programma di Maria De Filippi. Riuscirà a colpire uno dei cavalieri come ha fatto Stefania con Alessandro sin dalla prima puntata della nuova stagione?



