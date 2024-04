Uomini e Donne oggi 26 aprile 2024 non va in onda/ Appuntamento a lunedì con il nuovo capitolo su Ida e Mario

Uomini e Donne: perché oggi venerdì 26 aprile 2024 non va in onda

Uomini e Donne, il dating show di canale 5 che ogni giorno incolla milioni di telespettatori davanti ai teleschermi, oggi venerdì 26 aprile 2024, non va in onda. Dopo la scelta di non trasmettere il programma nel giorno dedicato alla Festa per la Liberazione dell’Italia, Mediaset ha deciso di concedere un ulteriore giorno di vacanza alla trasmissione di Maria De Filippi che oggi sarà sostituita da una puntata più lunga di Endless Love che andrà in onda fino alle 16 per poi lasciare spazio al daytime di Amici 2024 in vista della nuova puntata del serale registrata il 25 aprile 2024.

La lunga pausa di Uomini e Donne finirà lunedì 29 aprile quando Maria De Filippi, Tina Cipollari, Gianni Sperti e tutti i protagonisti torneranno in onda con una nuova puntata in cui non mancheranno emozioni e colpi di scena, ma cosa vedremo nella prossima puntata di Uomini e Donne?

Uomini e Donne: cosa andrà in onda nella puntata di lunedì 29 aprile 2024

La puntata di Uomini e Donne trasmessa mercoledì 24 aprile 2024 è stata dedicata alla prima parte della segnalazione su Mario Cusitore nel corso della quale Ida Platano, ma anche Gianni Sperti e Tina Cipollari, hanno provato a fare chiarezza. Nella puntata di lunedì 29 aprile 2024 sarà trasmessa la seconda parte della relativa registrazione avvenuta lo scorso 9 aprile. Spazio, dunque, ancora a Mario Cusitore che proverà a difendersi dalla segnalazione ma nel corso della puntata ci sarà spazio anche per Daniele e il trono over.

Daniele Paudice sarà alle prese con le corteggiatrici Gaia e Marika con la prima che ribadirà di non sentirsi desiderata dal tronista. Per il trono over, invece, al centro dello studio, si accomoderanno Marcello Messina e Jessica. Nonostante abbia deciso di conoscere anche Diego, Jessica sta continuando ad uscire anche con Marcello con cui, però, nella prossima puntata, avrà una durissima discussione.











