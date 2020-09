Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 11 settembre: Armando rifiutato?

Uomini e Donne torna in onda oggi, venerdì 11 settembre, alle 14.45 su canale 5, con l’ultima puntata della settimana. Quella iniziata lunedì 7 settembre è stata una nuova stagione che ha già regalato grandissimi colpi di scena al pubblico che si sta lentamente abituando alla formula mista con le dame e i cavalieri del trono over in onda con i tronisti del trono classico. Cosa vedremo, dunque, nella puntata odierna di Uomini e Donne ? Le anticipazioni ufficiali ancora non ci sono, ma è probabile che dopo aver dato ampio spazio a Gemma Galgani e alla sua storia, finita, con Nicola Vivarelli, oggi Maria De Filippi si concentri sugli altri protagonisti del trono over per poi dare spazio anche alle prime conoscenze di Gianluca De Matteis e Davide Donadei e della tronista Sophie Codegoni. Tuttavia, i riflettori, più che sui protagonisti del trono classico saranno puntati, probabilmente, su Armando Incarnato.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 11 SETTEMBRE

Armando Incarnato protagonista dell’ultima puntata settimanale di Uomini e Donne? Se così fosse, come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle news, il cavaliere napoletano sarà protagonista di un duro confronto con Enzo Capo. Armando, infatti, stando alle anticipazioni del Vicolo, avrebbe discusso con Enzo per Pamela Barretta. Armando avrebbe difeso l’ex dama pugliese così come Gianni Sperti dando così vita ad un diverbio con Enzo tornato in trasmissione. Armando, tuttavia, dovrebbe essere protagonista anche di un rifiuto. La nuova dama Claudia LaFirenze, dopo aver dato il numero ad Armando, avrebbe rinunciato ad uscire con lui preferendo restare con le amiche. Un duro colpo per Armando: saranno, dunque, questi gli argomenti della puntata odierna? Non ci resta che aspettare le 14.45 per scoprirlo.



