Claudia Lai, moglie Nainggolan/ “Bisogna far capire ai figli che la vita è dura”

Torna allo scoperto Claudia Lai, la moglie dell’ex centrocampista dell’Inter e della Roma, Radja Nainggolan, tornato a Cagliari durante la sessione di calciomercato in corso. La signora del Ninja ha pubblicato attraverso il proprio seguitissimo profilo Instagram, uno scatto con protagoniste le due figlie, bimbe che Claudia ha avuto da Radja: la primogenita Aysa, nata nel 2011, e la piccola Mailey, nata cinque anni dopo. Entrambe sono state immortalate in quella che sembrerebbe essere a tutti gli effetti la sala stampa del Cagliari. Le due bimbe sono state fotografate sedute sulla scrivania e con un pallone in mano, sorridenti e felici. Annessa agli scatti, Claudia ha deciso di postare un messaggio profondo: “Disse l’anziano saggio: “Devi dare ai tuoi figli quello che tu non hai avuto”. GRANDE ERRORE!!! In realtà ai figli bisogna insegnare che la vita è dura, perchè solo così capiranno il valore di quello che hanno e capiranno quanto è onorevole lavorare per conseguire quello che si vuole”.

CLAUDIA LAI, MOGLIE NAINGGOLAN, E IL MESSAGGIO AI FIGLI

La moglie di Radja Nainggolan sta vivendo un’estate senza dubbio travagliata. Poche settimane fa la 36enne compagna del centrocampista, originaria della Sardegna, ha infatti scoperto di avere un cancro e di doversi sottoporre a dei cicli di chemioterapia. Le cure vengono documentate quasi quotidianamente dalla stessa Claudia sui social, un modo per sfogarsi e “liberarsi” dei problemi, che ha trovato grande accoglimento da parte dei fan della stessa, nonché del compagno/calciatore. Claudia e Radja si erano conosciuti otto anni fa, all’epoca della prima esperienza sarda del calciatore di origini indonesiane, e fra di loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine: dal 2011 non si sono infatti mai lasciati per poi metter su famiglia nel giro di breve tempo. Ora una nuova sfida per la coppia, ma Claudia si sta dimostrando una vera e propria guerriera, pronta a lottare con le unghie e con i denti.

