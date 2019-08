CLAUDIA LAI, MOGLIE NAINGGOLAN/ Tumore e perdita capelli: “ci ho dato un taglio”

Claudia Lai, la moglie di Radja Nainggolan, continua la sua battaglia contro il tumore. Da circa un mese la donna ha scoperto di essere malata; una terribile scoperta che ha deciso di condividere anche sui social incontrando l’affetto unanime da parte dei tifosi dell’Inter e di tantissime persone. Una lotta dura e difficile, che dopo la chemioterapia la vede affrontare uno dei momenti più difficili per una donna: la perdita dei capelli. Claudia non si è lasciata abbattere, anzi ha voluto condividere questo momento su Instagram postando un video ed accompagnandolo da una lunga didascalia. “Di solito la frase più frequente è “Niente paura, i capelli poi ricrescono!” – scrive la moglie di Radja Nainggolan che prosegue scrivendo “molto spesso si pensa di dare sollievo, senza pensare all’impatto traumatico che esso comporta… oggi, dopo 10 giorni dalla loro iniziale caduta, ho deciso di dare un taglio affidandomi ad una grande amica che mi ha consigliata, per evitare di fare di testa mia fa male, fa tanto male.. ma noi donne siamo più forti di tutto, grazie amore”.

Claudia Lai malattia: “un nuovo percorso della mia vita”

Tantissimi i commenti di affetto ricevuti in brevissimo tempo da Claudia Lai Nainggolan. A cominciare da Wanda Nara, moglie di Mauro Icardi che ha scritto: “Sei tanto bella fuori e anche dentro. tvb Wanda Icardi”, mentre Francesca Lodo le dice semplicemente: “Sei bellissima”. Tra tutti i commenti spunta quello di una utente che ha vissuto la medesima situazione e che scrive alla donna: “Sono passati 10 anni da quando sono stata male. C’erano giorni che ero positiva ma c’erano tanti altri che volevo morire.. morire perché non mi sentivo in grado di fare la moglie e soprattutto di fare la mamma. Claudia devi tirare fuori le unghie e combatti contro questa bestia perché ti assicuro che si può combattere e vincere. Sto bene e mi godo tutto quello che di bello la vita mi sta regalando. Per quando riguarda i capelli crescono e saranno più belli. Ti abbraccio forte forte”. Un messaggio bellissimo che avrà regalato sicuramente alla bella, brava e coraggiosa Claudia una scossa di positività!

Claudia Lai e Radja Nainggolan

Claudia Lai e Radja Nainggolan si conosciuti a Cagliari. Lui giocava al Cagliari, mentre lei lavorava come commessa in un negozio di abbigliamento. Galeotto è stato proprio questo negozio dove Claudia e Radja si sono incontrati per la prima volta; tra i due un vero e proprio colpo di fulmine che li ha portati pochi anni dopo al matrimonio e alla prima figlia Aysa. Cinque anni dopo la coppia ha avuto una seconda figlia di nome Mailey. Andava tutto alla grande fino alla terribile scoperta che Claudia ha raccontato anche sui social: “È da 1 mese che mi sveglio la mattina sperando si tratti solo di un incubo. Ho sperato che questa giornata arrivasse il più tardi possibile ma non è stato così. Le giornate sono volate e con loro anche la mia allegria”. Claudia ha scoperto di avere un tumore e non si è nascosta dietro un dito, anzi ha espresso tutta la sua paura nell’affrontare il male del secolo. “Da oggi inizierò un nuovo percorso della mia vita. La chemioterapia. E chi lo avrebbe mai detto che Claudia per una volta nella vita avrebbe avuto paura di iniziare una nuova giornata”. La moglie di Radja Nainggolan ha però deciso di combattere con tutta la sua forza contro la malattia. Un pensiero speciale poi è per tutte le persone che le sono state vicine. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ✨🔮✨ℂℒᎯUⅅℐᎯ 𝒩𝒶𝒾𝓃𝑔𝑔𝑜𝓁𝒶𝓃 ✨🔮✨ (@claudia_lai_nainggolan) in data: 10 Ago 2019 alle ore 10:51 PDT

© RIPRODUZIONE RISERVATA