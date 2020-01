Claudia Lawrence/ Italia’s Got Talent, 94enne conquista Golden Buzzer della finale

Nel corso della terza puntata delle Audition della quinta edizione di Italia’s Got Talent, in onda ieri sera su Sky Uno e su Tv8, Frank Matano ha affidato il suo Golden Buzzer, spedendo esplicitamente nella serata finale, l’attrice teatrale e ballerina 94enne, Claudia Lawrence. Dopo avere ricevuto il “sì” da parte di Matano, Joe Bastianich, Mara Maionchi e Federica Pellegrini, con la sua performance musicale, durante la quale si è anche esibita nel tip tap, Claudia ha ricevuto una nuova standing ovation del pubblico, sotto la classica pioggia di coriandoli dorati. In questo momento di commozione, Frank ha raggiunto la donna sul palco facendole intendere di essere arrivata in finale. La Lawrence è nata a Verona nel 1925, ed ha un curriculum di tutto rispetto.

Claudia Lawrence conquista il Golden Buzzer volando in finale

Claudia Lawrence nella sua lunga carriera, ha preso parte a numerosissimi film, tra cui: Tarantella napoletana, Sotto il ristorante cinese, La partita, Dimenticare Palermo, Dellamorte Dellamore, L’arcano incantatore, Milonga, Tutti gli uomini del deficiente e Ti spiace se bacio mamma?, lavori per il piccolo schermo come le fiction La filibusta, Adua, Don Tonino, Arriva Cristina, Il colore della vittoria, Voci notturne, La famiglia Ricordi, Occhio di falco, Anni ’50, La dottoressa Giò, Ugo, Camera Café e Fratelli Benvenuti, e prose televisive Rai come La zitella e Il giardino dei ciliegi. La ballerina e coreografa è apparsa anche in numerose pubblicità. “Bravissimo Frank! Mi sono emozionata, questa donna è meravigliosa! #IGT”, si legge su Twitter. E ancora: “La nonna di tutti. Grazie Frank”, “Complimenti per la sua gioia di vivere! Bravo Frank la nonnetta lo meritava”. “Le emozioni non hanno età e quella splendida donna di 94 anni ne ha e ne ha date a tutti noi , grande Frank”.

