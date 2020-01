Italia’s Got Talent 2020, terza puntata/ Esibizioni e concorrenti in finale: oggi nuovo Golden Buzzer?

Italia’s Got Talent 2020, stasera la terza puntata: anticipazioni

Dopo il grande successo di ascolti delle prime due puntate, Italia’s Got Talent 2020 torna anche stasera su TV8 con il suo terzo appuntamento interamente dedicato alle Audizioni. Oggi, mercoledì 29 gennaio, alle ore 21.30. Il talent, prodotto da Fremantle, ritorna in pista con una giuria d’eccezione composta da Joe Bastianich, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini. Alla conduzione ritroveremo ancora Lodovica Comello. Anche questa settimana il palcoscenico del talent show sarà teatro di performance scenografiche: un 75enne darà prova della sua forza, sollevando 150 kg, il peso delle nipoti; una 13enne dimostrerà di saper contare all’istante quante lettere formano una frase, mentre un altro concorrente farà scoprire alla giuria una nuova corrente artistica, il Surreastrattismo. A risvegliare l’interesse collettivo sarà anche una synth-rock band “che va di fretta”, un assicuratore che leggerà le denunce di sinistro in chiave sarcastica e sei muratori e liberi professionisti, che si metteranno alla prova nel Gatka, un’arte indiana inedita e divertente.

Golden Buzzer: i concorrenti già in finale di Italia’s Got Talent

Dal backstage di Italia’s Got Talent 2020 Lodovica Comello inciterà i concorrenti, che, in soli 100 secondi, dovranno guadagnare i 3 “sì” dalla giuria. La conduttrice andrà come sempre a caccia di episodi e curiosità sui talenti, parlando con i rispettivi parenti e amici. Si sono già assicurati un posto in finale i World Taekwondo Demonstration Team, che nella prima puntata hanno convinto Mara Maionchi ad utilizzare il suo Golden Buzzer, insieme con Andrea Fratellini e Zio Tore e la Iorio Family che, invece, hanno avuto il merito di convincere i giudici nelle prime due puntate. Al termine della settima puntata di Audizioni sarà sempre il Golden Buzzer, questa volta a disposizione del pubblico, a sancire il dodicesimo e ultimo finalista di Italia’s Got Talent. La finale sarà in diretta da Roma dove, tra i 12 finalisti, verrà decretato il vincitore della gara. A sceglierlo, sarà solamente il giudizio del pubblico da casa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA