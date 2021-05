Claudia Napolitano: “I The Jackal mi hanno scelta”/ “Non amo fare progetti…”

Claudia Napolitano è una giovanissima attrice che, con uno spiccato talento con cui ha conquistato i The Jackal. Pur avendo solo 21 anni, ha già diverse esperienze alle spalle. La sua passione per l’arte inizia con la danza. Claudia, infatti, nasce ballerina, ma è il teatro a ripere la sua attenzione. Decide così di frequentare alcuni laboratori teatrali cominciando la sua carriera. Il momento più importante arriva quando viene notata dai The Jackal. “Sono stati loro a voler conoscere me. Ormai più di un anno fa, fui notata sul set di un videoclip al quale partecipai come attrice. I ragazzi mi proposero un provino e da lì iniziò tutto”, ha raccontato Claudia in un’intervista rilasciata ai microfoni del portale Yeslife. Per il futuro, tuttavia, preferisce non crearsi aspettative. “Non amo fare progetti, mi piace l’idea di scoprire pian piano quello che succederà“, ha confessato.

Claudia Napolitano, talento e bellezza per l’attrice dei The Jackal

Talento naturale e una bellezza che non passa inosservata. Claudia Napolitano incanta i suoi fans sia con il suo talento artistico che con la belelzza che sfoggia su Instagram. Seguita da oltre 104mila persone, Claudia si racconta anche attraverso le foto che condivide sui social. In quella che vedete qui in alto sfoggia dei capelli biondi. Una scelta che ha stupito i followers che, tuttavia, hanno apprezzato il cambiamento. “Mi sono fatta super bionda”, ha scritto nella didascalia. Nella foto in basso, invece, sfoggia ancora i capelli scuri mentre posa insieme ai suoi compagni di tante avventure indimenticabili.

