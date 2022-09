Claudia Napolitano, perché ha lasciato i the Jackal?/ “Quante cose sono successe…”

Claudia Napolitano e il desiderio di evolversi dopo i The Jackal

Claudia Napolitano è un’attrice napoletana che ha avuto successo grazie alla collaborazione con i The Jackal. La classe 1999, dopo aver frequentato il Liceo Linguistico ed essersi dedicata alla danza, ha studiato recitazione e debuttato prima come protagonista nel video di Livio Cori e Nino D’Angelo per la canzone “Un’altra luce”. Una clip in cui erano presenti anche Ciro Priello e Fabio Balsamo dei The Jackal, che rimasero affascinati da Claudia, contattandola per un provino.

La ragazza, naturalmente, lo supererà a “pieni voti” e dopo una bella avventura triennale al fianco dei The Jackal maturerà la decisione di lasciare il gruppo. Qualche ruggine coi due fondatori? Nemmeno lontanamente. Claudia Napolitano, come ha spiegato più volte, voleva semplicemente voltare pagina e dedicarsi a nuovi progetti.

Claudia Napolitano e i tre anni magici al fianco dei The Jackal: “Il mio primo provino…”

Il giorno dell’addio ai The Jackal, Claudia Napolitano ha ricordato amorevolmente quel primo provino che le ha cambiato la vita. “Lo ricordo come fosse ieri”, ha sottolineato l’attrice napoletana, sempre molto affezionata a Ciro e Fabio. “Durante questi tre anni ne sono successe di cose”, ha raccontato. “Sono stati tre anni sorprendenti, perché la vita fa così: ti sorprende e inaspettatamente ti ritrovi a prendere decisioni che non pensavi sarebbero arrivate, ad avere il coraggio di lasciare il nido e provare a volare”. Se il presente è una certezza per Claudia, il futuro è ancora da scrivere, ma di certo la ragazza porterà sempre nel cuore i The Jackal. Coloro che hanno creduto in lei prima di chiunque altro.

