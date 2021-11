Claudia Razzi, Giada Desideri: mogli Luca Ward/ “Non rischierei mai quanto costruito”

Claudia Razzi e Giada Desideri sono l’ex e la moglie del celebre attore e doppiatore Luca Ward. Attualmente il classe 1960 è impegnato con Giada Desideri, di cui si dice ancora innamoratissimo dopo tanto tempo trascorso insieme. La coppia è convolata a nozze dopo circa dieci anni dal primo incontro sul set e oggi sono anche genitori. Giada Desideri e Luca Ward rappresentano una delle coppie più affiatate del mondo dello spettacolo e i loro fan non perdono occasione per mostrargli vicinanza.

“Io adoro la mia famiglia”, aveva raccontato Luca Ward qualche tempo fa in un’interessante intervista. “Quando torno a casa la sera stacco il cellulare e, con mia moglie, parlo con loro, magari mentre giochiamo tutti insieme. Può anche capitare di guardare un film, ma parlare è determinante”, aveva spiegato l’attore.

Il doppiatore di Ostia non si nasconde e urla ai quattro venti il suo amore per Giada Desideri. “Sono sposato e innamorato pazzo di lei, non metterei mai a repentaglio quello che ho costruito con mia moglie. Però, penso con allegria e con divertimento alle avventure di gioventù”, aveva ammesso. Prima di sposare Giada, Luca Ward era convolato a nozze con una sua collega doppiatrice, Claudia Razzi, con cui ha anche messo al mondo una figlia, Guendalina, che ha poi deciso di seguire le orme del papà nel mondo dello spettacolo. Tuttavia dopo quasi venticinque anni di amore, i due decidono di lasciarsi. In seguito Luca Ward incontra la Desideri, che ad oggi rappresenta la donna della sua vita e il suo grande amore.

