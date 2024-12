Un tuffo tra vita privata e carriera di Luca Ward: dal doppiaggio nel Gladiatore a…

Iconica voce del Gladiatore e di attori di appeal internazionale. Luca Ward ha avuto il merito e l’onore di prestare la sua voce a grandi personaggi del mondo del cinema, nel corso degli anni, appoggiando attori come Keanue Reeves, Hugh Grant, Pierce Brosnan, Kevin Bacon e moltissimi altri. Grande doppiatore e ottimo attore, in Italia ha interpretato diverse fiction e serie televisive, ma si è dedicato moltissimo anche al teatro, una delle sue passioni più grandi. In tutto questo Luca Ward ha costruito una splendida famiglia, con la nascita di Lupo e Luna nei primi anni del duemila.

E’ diventato il marito di Giada Desideri un po’ di anni fa, ormai, ma ancora oggi sono molto uniti e innamorati. In una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera, parlando appunto del suo lavoro e di uno dei suoi doppiaggi più iconici, nel Gladiatore, racconta di aver conosciuto Russel Crowe e di essere rimasto letteralmente ammaliato e senza parole.

Luca Ward vuole lasciare l’Italia? “Mio figlio più grande me lo ha già detto. Ed io…”

“Lui è una persona davvero fantastica. Ogni volta rimango senza parole, quando gli fanno i primi piani tutto il resto scompare. È una persona fantastica, con una faccia straordinaria”, ammette il doppiatore. Oggi il cinema, come del resto altri settori, sembra un po’ in difficoltà e visto e considerato il contesto attuale, Luca Ward ammette che se fosse giovane emigrerebbe altrove.

“Se fossi giovane lascerei il paese. Ho due figli che hanno quindici e diciassette anni. Lupo che è il mio figlio più grande ce lo ha già detto: andrà via perché pensa non ci sia futuro. E purtroppo temo non abbia torto”, la constatazione amara di Luca Ward.

