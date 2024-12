Luca Ward a pezzi per sua figlia Luna: ha la sindrome di Marfan

Forse non tutti sanno che la piccola di casa Ward, Luna, figlia del doppiatore e dell’attrice Giada Desideri, combatte contro una malattia conosciuta come sindrome di Marfan. Si tratta di una patologia che colpisce il tessuto connettivo e che può avere conseguenze molto serie. In questi anni, Luca Ward e sua moglie Giada si sono spesi al meglio per trovare una soluzione e aiutare Luna. In cerca dei migliori medici e delle migliori cure, l’attore e doppiatore ha raccontato di aver subito un serio contraccolpo quando ha scoperto che sua figlia era affetta da questa malattia.

Giada Desideri, la malattia della figlia Luna/ Il marito Luca Ward: “Se non si fosse operata sarebbe morta"

“Sono andato proprio giù, è stato un disastro totale”, ha svelato qualche tempo fa a Oggi è un altro giorno. Sua moglie Giada, fortunatamente, è stata forte per tutti e la famiglia ha reagito al meglio ad una situazione che Ward definisce terribile. In una intervista a Verissimo, sempre parlando delle condizioni di salute di Luna, spiegò di essersi sentito in colpa nella fase iniziale.

Luca Ward, chi è il marito di Giada Desideri/ L'attore e doppiatore:"gesto meraviglioso dedicarsi ai figli"

Luca Ward racconta il periodo più difficile della malattia di Luna

“Pensavamo che la sua malattia fosse una nostra responsabilità. E’ stata una mazzata”, spiega senza mezzi termini l’attore e doppiatore Luca Ward. Se è riuscito a sollevarsi lo deve per sua stessa ammissione alla moglie, che ha letteralmente tenuto in piedi la famiglia con la sua tenacia e forza di volontà.

“Non riuscivo a metabolizzare la malattia di mia figlia Luna, ma mia moglie è stata fortissima. Quando ha capito che la cosa era grave ha scelto di lasciare il lavoro”, il racconto choc dell’attore. Parole piene di amore per Giada, ma anche per la piccola Luna, che continuano a seguire e monitorare con tutta l’attenzione possibile.

Luca Ward, attore e doppiatore: la moglie Giada Desideri e la malattia della figlia Luna/ “Il primo bacio…”