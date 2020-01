Claudia Ruggeri/ Grande sorpresa in arrivo… Laura Cremaschi! (Avanti un altro)

Riparte la nuova edizione di Avanti un altro e non senza una delle sue protagoniste più amate: Claudia Ruggeri. La bellissima professoressa del programma condotto da Paolo Bonolis, nonché “capitano” del famoso Minimondo, è pronta a tornare in studio, più carica che mai. Prima dell’inizio del nuovo appuntamento, la Ruggeri però annuncia che ci saranno grandi novità. Su Instagram pubblica uno scatto che la vede assieme a Laura Cremaschi, svelando che avrà nello show un ruolo tutto nuovo e al suo fianco. La Ruggeri si mostra proprio al suo fianco in uno scatto che le vede già pronte per entrare in studio in vista della prima puntata del preserale di Canale 5. “Pronte prontissime – scrive su Instagram – ebbene sì…felice di presentare lei, non solo una collega da anni ma un’amica. Ma solo stasera scoprirete di più sul suo ruolo, una delle novità di questa stagione! @cremaschina sei carica?”

Claudia Ruggeri ad Avanti un altro: inizia la nuova avventura!

Miss Claudia Ruggeri è prontissima a tornare con Avanti un altro! La cognata di Paolo Bonolis, spesso mira di critiche e polemiche proprio per la sua parentela con il conduttore dello show, ha travolto i suoi follower negli ultimi mesi con scatti bollenti. In forma perfetta, l’ex poliziotta di Avanti un altro continua infatti ad incantare i suoi fan con le sue forme giunoniche e la sua forma perfetta. La showgirl, che conta su Instagram 610 mila follower, è sempre più amata dal pubblico che non vede l’ora di ritrovarla questa sera su Canale 5 per l’inizio di questa nuova edizione dello show con Bonolis e Luca Lurenti.





