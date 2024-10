Claudia Ruggeri e Marco Bruganelli sono diventati genitori: l’annuncio social

Claudia Ruggeri ha finalmente coronato il suo sogno di diventare madre: con un post condiviso su Instagram, la showgirl ha annunciato al mondo la nascita della sua prima figlia. “Sei l’amore di mamma e papà“, ha scritto a corredo della prima fotografia social che ritrae la manina della bambina e una piccola parte di volto coperto. Grande entusiasmo nella famiglia della celebre “Miss Claudia” di Avanti un altro! e del marito Marco Bruganelli, padre della piccola nonché fratello di Sonia Bruganelli, ex moglie di Paolo Bonolis.

A dispetto della notorietà della sorella Sonia, della moglie Claudia e del cognato Paolo, di Marco Bruganelli non si conoscono molte informazioni. Sappiamo solo che è un imprenditore di grande successo e che, pur collaborando dietro le quinte di diversi programmi Mediaset nella stessa agenzia in cui opera la sorella Sonia, si è sempre mantenuto distante dai riflettori televisivi.

Marco Bruganelli, chi è il fratello di Sonia e marito di “Miss Claudia”

Marco Bruganelli è così diventato papà al fianco della moglie Claudia Ruggeri, a coronamento di una lunga storia d’amore che li vede sentimentalmente legati da quasi 20 anni. La coppia si conobbe tanti anni fa in un programma televisivo, nello specifico a Domenica In, come ha raccontato la showgirl in un’intervista a Di Più Tv: “L’ho conosciuto proprio a Domenica In, perché Marco lavorava, e lavora ancora, con Sonia nella sua agenzia“.

“Miss Claudia” ha però rassicurato di non essere una raccomandata, avendo iniziato a lavorare ancor prima di conoscere Marco Bruganelli e Paolo Bonolis: “Può capitare che qualcuno mi accusi di esserlo. Allora io rispondo che io ho iniziato la gavetta in tv prima di conoscere Bonolis. E lavoro con lui da prima di fidanzarmi con Marco”. Dopo un fidanzamento lungo dieci anni, la coppia si è sposata nel 2016 e, ora, ha finalmente coronato il sogno di diventare genitori.

