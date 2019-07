Claudia Ruggeri, cognata Paolo Bonolis/ Miss ad “Avanti un altro” e le accuse di raccomandazione

Claudia Ruggeri non è un volto tra i più noti della televisione italiana. Ciononostante, rappresenterà la squadra Italiani nella sesta puntata di Ciao Darwin 7 – La resurrezione. Il team si scontrerà con gli Stranieri capitanati da Justine Mattera, showgirl statunitense naturalizzata italiana. Nel corso della gara, tra dibattiti e prove di resistenza fisica, le due si giocheranno il tutto per tutto. Claudia è conosciuta principalmente per via della sua esperienza di “miss” ad Avanti un altro, il game show condotto da Paolo Bonolis e in onda nel preserale di Canale 5. Il suo ruolo nel programma fa molto discutere, dal momento che Claudia è la cognata di Bonolis e per questo motivo sarebbe “raccomandata”. La verità, come lei stessa ha sottolineato più volte, è che le sue esperienze in tv risalgono già a prima della sospetta conoscenza col conduttore. In passato, infatti, ha lavorato nel programma Chiambretti c’è e a Domenica in.

Claudia Ruggeri, cognata di Paolo Bonolis

Come detto, Claudia Ruggeri e Paolo Bonolis sono cognati. Lei ha sposato Marco, fratello di Sonia Bruganelli, che a sua volta è la moglie di Bonolis. È stata proprio Sonia a proporre Ruggeri nel ruolo di miss, e Paolo ha detto subito il suo “sì”. Claudia è nata a Roma il 22 ottobre 1983. Oltre lavorare in tv, è titolare di un bistrot specializzato in vino e birre artigianali. Ma non solo: prima di diventare quella che è oggi, ha fatto anche la poliziotta e l’insegnante. Della sua vita privata, nello specifico, non si sa molto. Prima di incontrare Marco, ha avuto una relazione con un uomo molto geloso, che non voleva che lavorasse in tv. “L’ho conosciuto proprio a Domenica in“, racconta a Di Più Tv a proposito del suo attuale marito. “Marco lavorava e lavora con Sonia, nella sua agenzia. Un pomeriggio, durante le prove, stavo piangendo perché il mio ragazzo mi aveva lasciato. (…) Mi si è avvicinato Marco e mi ha chiesto: ‘Chi fa piangere una ragazza così bella?'”. Lui non la conquistò subito: Claudia, infatti, aveva ancora il cuore “occupato”.

Claudia Ruggeri: vita privata

Claudia Ruggeri e Marco Bruganelli ebbero occasione di frequentarsi, dopo quello che fu un colpo di fulmine (almeno da parte di lui). Qualcosa scattò durante una cena tra amici: da allora, i due fanno coppia fissa. Nel 2016 sono convolati a nozze, scegliendo come testimoni proprio Bonolis e sua moglie. Alla fine della festa, i due si sono improvvisati cantanti e le hanno dedicato una sonata. Per la luna di miele, Claudia e Marco hanno optato per la costiera amalfitana. La coppia appare raramente in pubblico, fatta eccezione per le poche foto pubblicate sul profilo Instagram di lei. Claudia e Marco non hanno ancora figli, ma sperano un giorno di averne almeno due.



