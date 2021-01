CLAUDIA TOSONI, FIDANZATA GIORGIO PASOTTI/ Chi è? 3° posto a Miss Italia e non solo

È Claudia Tosoni la fidanzata di Giorgio Pasotti, attore e regista originario di Bergamo protagonista della fiction Mina Settembre. Romana, classe 1992, Claudia non concede facilmente interviste, né si sofferma a parlare del suo rapporto con Giorgio. Una delle rare volte in cui i giornalisti sono riuscita a intercettarla, infatti, la ragazza ha detto esplicitamente di essere abbastanza restia a parlare del suo privato, descrivendosi addirittura come ‘timida’. La timidezza, comunque, non le ha impedito di realizzare il sogno di diventare famosa, facendosi un nome nel mondo della recitazione e delle fiction, in particolare Il bello delle donne e Provaci ancora prof!.

Claudia Tosoni: terzo posto a Miss Italia dopo il ripescaggio

Inizialmente, i suoi genitori non erano d’accordo a lasciare che lei inseguisse il suo sogno. La vocazione per la recitazione, Claudia, l’ha scoperta giovanissima, ma solo in un secondo momento è riuscita a mettere a frutto il suo talento. Al 2012 risale la sua decisione di iscriversi al concorso di bellezza Miss Italia, dove è arrivata in finale con la fascia Miss Sorriso Lazio, che si era precedentemente aggiudicata a Frascati. Viene eliminata, salvo poi subire un inaspettato ripescaggio da parte della giuria tecnica, che le permette di concorrere nuovamente per la fascia e la corona più ambite. Arriverà terza dopo le già note Giusy Buscemi e Romina Pierdomenico.

Il primo incontro tra Claudia Tosoni e Giorgio Pasotti

Claudia Tosoni e Giorgio Pasotti si sono conosciuti nel corso di una rappresentazione teatrale di Sogno di una notte di mezza estate, nel 2018: “Ho rifiutato i suoi inviti a cena per capire se davvero ci tenesse ad uscire con me. Ho accettato al quarto invito, abbiamo cominciato a frequentarci e ci siamo innamorati”, ha dichiarato in proposito lei. Di fatto, Claudia ha sempre dimostrato di avere le idee chiare: al contrario di altre ‘belle’, non ha mai intrapreso la carriera di modella, preferendo iscriversi all’Accademia Cinema e Tv Achille Togliani per formarsi come attrice. Dopo essersi diplomata con il massimo, ha ufficialmente intrapreso il suo percorso lavorativo, che l’ha portata ad apparire in diverse pellicole di successo. È inoltre appassionata di teatro e molto tifosa dell’As Roma.



