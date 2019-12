Claudine Auger è morta/ Addio alla Bond girl di Agente 007: era malata da tempo

Claudine Auger è morta: l’attrice francese si è spenta mercoledì 18 dicembre 2019 nella sua Parigi all’età di 78 anni. L’interprete lottava da anni con la malattia: l’annuncio della scomparsa è stato dato dall’agenzia Art Time che la rappresentava. Vincitrice di Miss Francia Mondo nel 1958, la Auger partecipò al concorso di Miss Mondo dove giunse seconda, per poi iniziare una brillante carriera da attrice. Il successo arrivò agli inizi degli anni Sessanta: venne scelta per il ruolo della Bond girl Dominique “Domino” Derval nel film Agente 007 – Thunderball (Operazione tuono), al fianco di Sean Connery. Se faticò ad ottenere grandi cast negli Usa, in Europa ebbe un vero e proprio boom: grande riscontro specialmente in Italia, lavorando al fianco di maestri come Mario Bava, Mario Monicelli e Ettore Scola. La sua ultima interpretazione “nostrana” risale al 1990, in La bocca di Luca Verdone.

Claudine Auger è stata la prima attrice francese a recitare in un film di James Bond, inaugurando una tradizione proseguita con interpreti del calibro di Lea Seydoux, Eva Green e Carole Bouquet. La parigina si aggiudicò il casting battendo la concorrenza di attrici del calibro di Raquel Welch, Faye Dunaway e Julie Christie. Cordoglio sui social network per la sua scomparsa, a partire dal profilo dedicato all’agente 007 più famoso al mondo: «E’ con grande tristezza che abbiamo appreso della morte di Claudine Auger, che ha interpretato Domino Derval in Thunderball. I nostri pensieri sono con la sua famiglia e i suoi amici». In tanti hanno scelto i social network per rendere omaggio a una delle attrici francesi più amate in Italia, in grado di far emozionare lo spettatore come poche altre…

