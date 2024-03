Claudio Amendola confessa sui figli Rocco, Alessia, Giulia:”È stato bello essere papà giovane”/ Ecco perchè

Ecco chi sono i tre splendidi figli di Claudio Amendola avuti da due donne diverse

Claudio Amendola ha vissuto una vita sentimentale piena e colma di amore. Nel 1983, all’età di vent’anni, l’attore sposa la doppiatrice Marina Grande, con la quale ben presto decide di allargare la famiglia con la nascita dei figli. Dopo il matrimonio, quando aveva appena compiuto diciassette anni, è arrivata Alessia, poi nel 1989 è nata la secondogenita Giulia. “È stato bello essere un papà così giovane, perché loro hanno avuto la fortuna di avere una mamma che era già pronta per esserlo”, aveva raccontato il celebre attore romano in una intervista sul suo passato sentimentale, affrontando anche il tema della genitorialità.

Giorgia, chi è la nuova compagna di Claudio Amendola 15 anni più giovane/ La scintilla scoccata sul set?

“Era presente, ha sopperito a tutte le mie mancanze”, ha ammesso Claudio Amendola. La storia d’amore con Marina Grandi è andata via via spegnendosi e i due hanno deciso di divorziare. Nonostante la separazione, i rapporti tra Claudio Amendola e la madre dei suoi figli sono rimasti ottimi.

Figli Claudio Amendola: tra Alessia, Giulia e Rocco solo la primogenita ha ricalcato le orme dei genitori nel mondo dello spettacolo

Nel frattempo, Claudio Amendola ha conosciuto la seconda moglie Francesca Neri, con la quale ha vissuto venticinque anni, coronati dall’arrivo del figlio Rocco. Alessia, Giulia e Rocco, i figli di Claudio Amendola, sono molto riservati e non sembrano particolarmente attratti dalle luci dei riflettori. Malgrado la “spinta” famigliare, fino ad oggi solo la primogenita ha provato a farsi spazio nel mondo della spettacolo.

Ciao Darwin 2023, 7a puntata: Trattorie Vs Stellati/ Diretta, Madre Natura: Amendola trionfa ai Cilindroni!

Alessia è infatti diventata un’attrice teatrale, nonché conduttrice e speaker radiofonica, doppiatrice di successo, proprio come sua mamma e suo nonno (l’indimenticabile Ferruccio Amendola). Per quanto concerne la vita privata e sentimentale di Alessia, sappiamo che nel 2010 è nato il piccolo Diego, così Claudio Amendola è diventato nonno per la prima volta, ad appena quarantasette anni.











© RIPRODUZIONE RISERVATA