Nero a metà 3, anticipazioni puntata di questa sera in replica: 22 luglio 2024

Rai1 ha deciso di affidare il palinsesto estivo alle repliche delle grandi fiction che nella passata stagione hanno ottenuto degli ottimi ascolti catturando l’attenzione dei telespettatori. E così dopo le repliche di Mina Settembre, che va in onda ogni domenica in prima serata, questa sera va in onda la replica della 1a puntata di Nero a Metà 3, fiction poliziesca con protagonisti Claudio Amendola e Miguel Gobbo Diaz rispettivamente nei panni dei due poliziotti Carlo Guerrieri e Malik Soprani.

Dalle anticipazioni sulla puntata del 22 luglio 2024 di Nero a Metà 3 si scopre che al centro della trama dell’episodio, dal titolo Segreti e bugie, ci sarà la scomparsa di Clara. Quest’ultima è la prima moglie dell’Ispettore che molti anni prima ha abbandonato il marito e la figlia Alba (Rosa Diletta Rossi). Riapparsa dal nulla ha instaurato un rapporto conflittuale con la figlia e, di conseguenza, con Carlo Guerrieri e non è tutto perché così come è ricomparsa dal nulla ben presto sparirà di nuovo gettando nella preoccupazione e nell’ansia i suoi familiari.

Anticipazioni Nero a metà 3: Clara scompare nel nulla, Guerrieri è preoccupato

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla 1a puntata della terza stagione di Nero a Metà in onda questa sera, 22 luglio 2024, a partire dalle 21.30 circa su Rai1 svelano che Clara uscirà di prigione per trascorrere gli arresti domiciliari nella casa della figlia Alba. In realtà, però, sparirà dopo aver accettato di salire su un’auto misteriosa con alla guida un uomo sconosciuto. La scomparsa creerà malumori tra padre e figlia, quest’ultima sarà convinta che si tratta di un rapimento mentre l’ispettore pensa che si sia allontanata volontariamente come già aveva fatto in passato.

Nel frattempo Bruno e Alice, che fanno parte della seconda famiglia di Clara, decideranno di partire da Ginevra per Roma. Una volta arrivati sarà proprio Alice a riconoscere l’uomo che ha rapito Clara. Si ricorda di averlo incontrato due anni prima. Stava parlando con la madre, ma non era riuscita a capire di cosa. Il caso diventerà ancora più complicato quando Bragadin trova alcuni indizi fotografici sul computer di Clara. Si tratta di alcune fotografie che ritraggono una donna con una valigia. Le ha scattate proprio Clara alla stazione Termini, a Roma. Ma per quale ragione? In commissariato, inoltre, inattese e inaspettate soprattutto per Carlo arriveranno le dimissioni di Mario Muzo, suo braccio destro.

Nero a Metà 3: dove eravamo rimasti nelle stagioni precedenti

La terza stagione di Nero a Metà continua nell’intreccio delle trame dal punto in cui si era interrotta la precedente. La seconda stagione della fiction è finita con Carlo che aveva visto Clara, l’ex moglie, varcare l’ingresso del commissariato. Clara si era nascosta in Svizzera a causa dei reati commessi. Nelle ultime puntate era tornata per saldare il suo debito con la giustizia e soprattutto riallacciare il legame con la figlia, ma i conti con il suo passato sono tutt’altro che saldati. Nero a Metà va in onda ogni lunedì in prima serata su Rai1 e in diretta streaming su RaiPlay dove sono disponibili tutte le puntate delle tre stagioni.