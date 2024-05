Claudio Amendola e la rivelazione ‘choc’ sui figli Alessia, Giulia e Rocco/ “Piango per loro se penso che…”

Quel legame speciale tra Claudio Amendola e i suoi figli Alessia, Giulia e Rocco: “Ho scoperto una cosa…”

C’è un aspetto di Claudio Amendola che forse in pochi conoscono e che lui non ama pubblicizzare, e riguarda il rapporto con i tre figli Alessia, Giulia e Rocco, avuti dalle precedenti relazioni con Marina Grande e con Francesca Neri: è un padre presente, spesso troppo apprensivo per sua stessa ammissione, con i figli negli anni è riuscito a creare un legame solido: “Piangere? Mi basta pensare che i miei figli possano stare male”, l’ammissione dell’attore capitolino.

Ogni figlio è diverso, ovviamente, ma Claudio Amendola è riuscito ad instaurare con tutti loro un rapporto molto diretto e schietto, ma in particolare con il più piccolo, Rocco, che ancora oggi è quello che segue più da vicino: “Quando mio figlio Rocco ha compiuto ventiquattro mi ha invitato a pranzo con gli amici del cuore. E ho scoperto che tutti mi considerano una persona di cui fidarsi”, ha raccontato Claudio Amendola nel corso dell’intervista.

Claudio Amendola, le droghe è quella ammissione coi figli: “Riconoscere i propri errori…”

In un’altra intervista rilasciata a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin, Claudio Amendola ha parlato anche di un momento buio della sua vita, quello della dipendenza dalle droghe, superata per amore dei suoi figli: “Mio figlio Rocco era piccolissimo e una volta non sono stato in grado di assisterlo. È stata la mia più grande fortuna. Una cosa del genere non deve succedere mai più, infatti non è più successo”.

Claudio Amendola è uno di quei genitori a cui piace essere trasparente con i propri figli, mostrarsi per quello che è, senza nascondere i propri difetti e le sue debolezze con loro: “Non ho mai temuto di affrontare certi argomenti con i miei figli. Io credo che ammettere i propri errori e superarli sia il modo giusto per creare un rapporto di fiducia loro”.

